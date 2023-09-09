Mobil Delvac Roadshow Türkiye'ye çıktı

Mobil, Türkiye'de hafif ticari araçlar için özel olarak satışa sunulan ilk madeni yağ ürün grubu olan Delvac ailesinin ürün yelpazesini daha yakından tanıtmak amacıyla Türkiye yollarına çıktı.

İlk olarak Çorlu'dan başlayan roadshow ile Türkiye genelinde geniş bir alanda Mobil Delvac ürün yelpazesinin sunduğu avantajlar konusunda tüketici ve ustalar detaylı şekilde bilgilendiriliyor. 25 ili kapsayan ve 34 farklı lokasyonda tüketicilerle buluşacak Delvac Roadshow'da, 23 sanayi sitesi ve 11 kooperatif de ziyaret edilecek. Bazı büyük sanayilerde 2 güne yayılacak aktivitelerle sürecek roadshow, 27 Ekim'de Gebze'de sona erecek.

25 şehirlik Türkiye turu

Delvac Roadshow kapsamında; Tekirdağ, İstanbul, Kocaeli, Bursa, Sakarya, Düzce, Zonguldak, Karabük, Kastamonu, Sinop, Samsun, Bolu, Ankara, Eskişehir, Kütahya, Uşak, Manisa, İzmir, Balıkesir, Sivas, Kayseri, Konya, Antalya, Mersin ve Gaziantep olacak şekilde, Türkiye'nin dört bir yanındaki 25 şehir, 34 lokasyonda tanıtım aktiviteleri gerçekleştirilecek. Roadshow kapsamında birçok aktivite düzenlenecek ve katılımcılara çeşitli hediyeler kazanma fırsatı sunulacak. Langırt, boks makinesi, çarkıfelek ve şans oyunlarının olduğu aktivitelere katılanlar, şapka, termos kupa, t-shirt gibi hediyelerle ödüllendirilecek.

3 farklı ürün grubu

Mobil'in, 1925 yılında pazara sunduğu Delvac ailesi dünyanın önde gelen otomotiv üreticilerinin fabrika dolum yağı olmasının yanı sıra pek çok markanın da tavsiye ettiği marka olarak dikkat çekiyor. Motor ömrünün uzamasına ve yakıt ekonomisine yardımcı olan, motorda çamur ve aşınmaya karşı koruma sağlayan sentetik motor yağlarıyla ticari araç kullanıcılarına hitap eden Mobil Delvac ailesi, yenilenme sonrası Ultra, Modern ve Legend olmak üzere 3 farklı ürün grubuyla sadeleştirildi. Marka, yeni ürün gruplarından Ultra ile en son teknoloji motorlara, Modern ile 0 ile 10 yaş arasında olan motorlara, Legend ile de emektar motorlara hitap ediyor. Delvac ailesindeki bu değişimin ürün fiyatlarına da etkisi olmayacak.