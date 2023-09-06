İstanbul'da toplu taşıma kullanan vatandaşların gün içerisinde sıklıkla kullandığı Mobiett uygulamasına girişte sorun yaşanmasının ardından Mobiett neden çalışmıyor? Mobil İett neden açılmıyor? soruları aratıldı.

Toplu taşıma kullanan vatandaşlar sıklıkla Mobil İETT uygulamasını kullanıyor. Uygulamaya giriş esnasında sorun yaşanmasıyla beraber Mobiett neden çalışmıyor? Mobil İett neden açılmıyor? soruları merak edildi.

MOBİETT NEDEN ÇALIŞMIYOR?

Otobüslerin ne zaman geleceği hakkında bilgi veren uygulamaya girişte sorun yaşanıyor. Mobiett'in 31 Ağustos tarihi itibariyle kullanım dışı olmuştur. Mobiett yerine Otobüsüm Nerede? uygulaması kullanılmaktadır.

İETT tarafından yapılan açıklama ise şöyle oldu:

"İETT'nin yeni yolcu bilgilendirme uygulaması Otobüsüm Nerede ile tanıştınız mı? 31 Ağustos'tan itibaren Mobiett'in yerini Otobüsüm Nerede uygulaması alıyor. Otobüsüm Nerede'yi hemen indirerek Mobiett'in tüm imkânlarına ve çok daha fazlasına ulaşabilirsiniz."