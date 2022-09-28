Genellikle iş dünyasında psikolojik taciz olarak bilinen mobbing ne demek, nasıl anlarız soruları merak ediliyor. Mobbing ne demek ve mobbing olduğunu nasıl anlarız sorularına yanıt aranıyor. Kimler mobbinge maruz kalır sorusu araştırılıyor. Peki, Mobbing ne demek? Mobbing olduğunu nasıl anlarız? Kimler mobbinge maruz kalır?

Yıldırma ya da bezdirme anlamında olan mobbing günlük hayatımızın birçok alanında maruz kalırız. Mobbing ne demek? Mobbing olduğunu nasıl anlarız? Kimler mobbinge maruz kalır? sorularına yanıt aranıyor. Mobbing ne demek ve mobbing olduğunu nasıl anlarız merak ediliyor. Mobbing ne demek? Mobbing olduğunu nasıl anlarız? Kimler mobbinge maruz kalır? Detaylar haberimizdedir…

MOBBİNG NE DEMEK?

Mobbing ya da bezdiri (Yıldırma), bir grup insanın, bir kimseye veya başka bir gruba sosyal kabadayılık yapması.

Latince kökenli sözcük; psikolojik şiddet, baskı, kuşatma, taciz, rahatsız etme veya sıkıntı vermek anlamlarına gelir. En iyi ifade eden anlamıyla yıldırma veya iş yerinde psikolojik terör anlamlarıdır.

MOBBİNG OLDUĞUNU NASIL ANLARIZ?

Ters Mobbing (Reverse Mobbing), bir astın veya grup olarak astların üstlerine, kendilerine yapılan mobbing sonucunda, kişisel anlaşmazlıklar sonucunda veya politik oyunlar sonucunda kasıtlı olarak psikolojik tacizde bulunarak, işten ayrılmadan ziyade üstün hiyerarşik pozisyonunu bozmayı hedeflediği bir yıldırma eylemidir. Ters mobbingin uygulanmasında en yaygın olarak asttan üste; sabote etme, talimatlara uymama, kasti yanlış işlem yapma, asılsız söylentiler çıkarma ve bilgi saklama gibi eylemler gerçekleştirilmektedir.

KİMLER MOBBİNGE MARUZ KALIR?

Mobbing özellikle hiyerarşik yapılanmış gruplarda ve kontrolün zayıf olduğu örgütlerde, gücü elinde bulunduran kişinin ya da grubun, diğerlerine psikolojik yollardan, uzun süreli sistematik baskı uygulamasıdır. Son dönemde sosyoloji ve hukuk başta olmak üzere çeşitli alanlarda disiplinler arası çalışılan bir konu haline gelmiştir.