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MO 1750 dolaylarında yazılmış ve Guinness Rekorlarına göre "dünyanın en eski yazılı müşteri şikâyeti" olan kil tablet, kötü kaliteli hangi üründür?

MO 1750 dolaylarında yazılmış ve Guinness Rekorlarına göre
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Kim Milyoner Olmak İster bilgi yarışması yeni bölümleriyle ATV ekranlarında yayınlanıyor. Son bölümü ile merak uyandıran yarışmada MO 1750 dolaylarında yazılmış ve Guinness Rekorlarına göre "dünyanın en eski yazılı müşteri şikâyeti" olan kil tablet, kötü kaliteli hangi ürün hakkında bir şikâyet içerir? sorusunun cevabı araştırıldı. Peki MO 1750 dolaylarında yazılmış ve Guinness Rekorlarına göre "dünyanın en eski yazılı müşteri şikâyeti" olan kil tablet, kötü kaliteli hangi ürün hakkında bir şikâ

ATV ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster, yeni sezonda yeni bölümü ile ekranlara geliyor. Oktay Kaynarca'nın sunumu ile yayınlanan yarışmada MO 1750 dolaylarında yazılmış ve Guinness Rekorlarına göre "dünyanın en eski yazılı müşteri şikâyeti" olan kil tablet, kötü kaliteli hangi ürün hakkında bir şikâyet içerir? sorusu soruldu. Kim Milyoner Olmak İster sorusu cevabı nedir?

MO 1750 DOLAYLARINDA YAZILMIŞ VE GUİNNESS REKORLARINA GÖRE "DÜNYANIN EN ESKİ YAZILI MÜŞTERİ ŞİKÂYETİ" OLAN KİL TABLET, KÖTÜ KALİTELİ HANGİ ÜRÜN HAKKINDA BİR ŞİKÂYET İÇERİR?

A: Gemi halatı

B: Ahşap tabure

C: Bakır külçesi

D: Tunç kılıç

Cevap: C

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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