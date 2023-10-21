MNG Kargo, genellikle haftanın çoğu günü hizmet veren bir kargo firmasıdır. Bu kapsamda MNG kargo pazar günü çalışıyor mu? Sorusu birçok kişi tarafından merak edilir ve internet üzerinde sıklıkla araştırılır. Peki, MNG kargo pazar günü çalışıyor mu? MNG kargo pazar günü dağıtım yapıyor mu, açık mı?

MNG kargo pazar günü çalışıyor mu? MNG kargo pazar günü dağıtım yapıyor mu, açık mı?

MNG kargo pazar günü çalışıyor mu? Sorusu, pazar günü MNG kargo ile işlem yapacak olan kişiler tarafından araştırılmakta. Her gün yüzbinlerce kargo dağıtmayı yurt içi ve yurt dışına kargo dağıtan Mng Kargo'nun çalışma saatleri vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Peki, MNG kargo pazar günü çalışıyor mu? MNG kargo pazar günü dağıtım yapıyor mu, açık mı?

MNG KARGO PAZAR GÜNÜ ÇALIŞIYOR MU?

Mng Kargo hafta sonu çalışma saatleri de diğer kargo şirketleri ile hemen hemen aynı. Cumartesi günler saat sabah 08.30 ile 14.00 arasında hizmet veren şubeler Pazar günü ise kapalıdır. MNG kargo Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe ve Cuma yani hafta içi 08.30 ile 18.00 arası dağıtım yapılmaktadır. Mng Kargo şubeleri resmi tatil ve dini bayramlarda kargo gönderimi ya da alımı yapmamaktadır.

MNG KARGO ÇALIŞMA SAATLERİ 2023

Mng Kargo hafta içi sabah açılış saati 08:30, akşam kapanış saati 18:00. Hafta sonu daha 08:30 ile 14:00 saatleri arasında çalışmaktadır.