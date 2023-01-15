Özellikle internet üzerinden alışveriş yapan kişiler tarafından merak edilen sorulardan bir tanesi olan MNG Kargo pazar günü çalışıyor mu? Sorusu, vatandaşlar tarafından oldukça merak ediliyor ve MNG Kargo hafta sonu çalışıyor mu? Sorusu ile birlikte araştırılıyor. Peki, MNG Kargo pazar günü çalışıyor mu? 2023 MNG Kargo çalışma saatleri ve günleri! MNG Kargo hafta sonu çalışıyor mu?

Mng Kargo pazar günü çalışıyor mu? Sorusu, hafta sonu kargo beklemekte olan kişiler başta olmak üzere birçok kişi tarafından merak edilmektedir. Bu nedenle 2023 MNG Kargo çalışma saatleri ve günleri gün içerisinde sık sık araştırılıyor. Peki, MNG Kargo pazar günü çalışıyor mu? 2023 MNG Kargo çalışma saatleri ve günleri! MNG Kargo hafta sonu çalışıyor mu?

MNG KARGO PAZAR GÜNÜ ÇALIŞIYOR MU?

Bir kargo dağıtım şirketi olan MNG Kargo hafta içi sabah açılış saati 08:30, akşam kapanış saati 18:00. Hafta sonu daha 08:30 ile 14:00 saatleri arasında hizmet vermektedir. Ayrıca MNG Kargo hafta sonları sadece cumartesi günü hizmet vermekte olup, pazar günü is kapalıdır.

MNG KARGO HAFTA SONU ÇALIŞIYOR MU?

MNG Kargo hafta sonu çalışma saatleri de diğer kargo şirketleri ile yaklaşık olarak aynı saatler içerisinde hizmet vermektedir. Cumartesi günleri saat 08.30 ile 14.00 arasında hizmet vermekte olan şubeler, pazar günleri ise kapalıdır.