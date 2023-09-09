MNG Kargo çalışma saatleri MNG kargo tarafından kargo beklemekte olan veya kargo göndermek isteyen vatandaşlar tarafından merak edilen konular arasında yer almakta. Peki, MNG kargo Cumartesi açık mı? MNG kargo Cumartesi saat kaçta açılıyor, saat kaçta kapanıyor?

MNG kargo Cumartesi açık mı? Sorusu, merak edilen ve araştırılan konular arasında yer alıyor. Özellikle dini bayram, resmi tatil ve hafta sonları kargo işlemi olanlar, Aras Kargo mesai saatleri hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Her gün yüzbinlerce kargo dağıtmayı yurt içi ve yurt dışına kargo dağıtan MNG kargo Cumartesi açık olup olmadığı araştırılmakta. Peki, MNG kargo Cumartesi açık mı? MNG kargo Cumartesi saat kaçta açılıyor, saat kaçta kapanıyor?

MNG KARGO CUMARTESİ AÇIK MI?

MNG kargo şubeleri hafta içi 08.30 ile 18.00 arası mesai yapılmaktadır. Cumartesi günler saat sabah 08.30 ile 14.00 arasında Pazar ise tüm şubeler kapalıdır.

MNG KARGO ÇALIŞMA SAATLERİ 2023

Mng Kargo hafta içi sabah açılış saati 08:30, akşam kapanış saati 18:00. Hafta sonu daha 08:30 ile 14:00 saatleri arasında çalışmaktadır.

MNG KARGO HAFTA SONU ÇALIŞMA SAATLERİ

Mng Kargo hafta sonu çalışma saatleri de diğer kargo şirketleri ile hemen hemen aynı. Cumartesi günler saat sabah 08.30 ile 14.00 arasında hizmet veren şubeler Pazar günü ise kapalıdır.