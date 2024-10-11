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MNE hangi takım, açılımı ne (Türkiye Karadağ)?

MNE hangi takım, açılımı ne (Türkiye Karadağ)?
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A Milli Futbol Takımımız, UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'taki üçüncü maçında Samsun'da Karadağ ile karşı karşıya geliyor. Samsun Yeni 19 Mayıs Stadı'nda oynanacak mücadele, saat 21.45'te başladı. Peki, MNE hangi takım, açılımı ne (Türkiye Karadağ)?

A Milli Futbol Takımımız, UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'taki üçüncü maçında Karadağ'ı konuk ediyor. Saat 21.45'te başlayan mücadelede ilk 11'ler belli oldu. Peki, MNE hangi takım, açılımı ne (Türkiye Karadağ)?

  1. MNE HANGİ TAKIM, AÇILIMI NE?

MNE: Montenegreo / Karadağ kısaltmasıdır.

İKİ TAKIMIN GRUPTAKİ DURUMU

Türkiye, grupta oynadığı ilk maçta deplasmanda Galler ile 0-0 berabere kalırken, İzmir'de İzlanda'yı 3-1 mağlup etti. Karadağ ise ilk maçında deplasmanda İzlanda'ya 2-0, sahasında da Galler'e 2-1 mağlup oldu. Üçüncü maçlar öncesinde Türkiye 4 puanla aynı puana sahip Galler'in averajla önünde lider durumda bulunuyor. Grupta 3 puanlı İzlanda 3. sırada, puanı bulunmayan Karadağ ise son sırada yer alıyor. Dördüncü grupta aynı gün İzlanda ile Galler karşı karşıya gelecek.

11'LER

Türkiye : Uğurcan, Mert, Merih, Abdülkerim, Ferdi, Orkun, Hakan, Yunus, Arda, Kerem, Barış Alper.

Karadağ : Nikic, Vukcevic, Vujacic, Camaj, Jovetic, Krstovic, Kuc, Sipcic, Jovovic, Bakic, Marusic.

3 İSİM KADRODA YOK

A Milli Takım'ın bu akşam oynayacağı Karadağ maçının 23 kişilik maç kadrosu belli oldu. Berke Özer, Atakan Karazor ve Ahmed Kutucu Teknik Direktör Vincenzo Montella'nın kararıyla 23 kişilik maç kadrosuna dahil edilmediler.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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