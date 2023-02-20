Hatay'da meydana gelen depremlerden sonra Ml ve Mw kelimeleri araştırılıyor. Kandilli Rasathanesi'nde yer alan ML ve MW sözcükleri merak konusu oldu. Peki, Ml ve Mw ne demek? Deprem tipi ml mw nedir? Ml deprem ne demek? İşte detaylar...

ML MW ne demek? Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi son dakika deprem haberleri ile vatandaşlara anlık deprem haberleri veriyor. Kandilli Rasathanesi sitesinde yer alan Ml ve Mw kelimeleri merak konusu oldu. Kullanıcılar tarafından Ml ve mw sözcükleri araştırılmakta. Peki, Ml ve Mw ne demek? Deprem tipi ml mw nedir? Ml deprem ne demek? Detaylar haberimizde...

ML VE MW NE DEMEK?

Ml, yerel lokal büyüklük anlamına gelmektedir. Bu yöntem 1935'da Richter tarafından depremleri ölçmek için önerilen ilk yöntemdir. Bu yöntem, havuza atılan tas örneğine dönecek olursak, taşın suya çarparken oluşturduğu ses dalgalarının suyun içerisine yerleştirilmiş bir mikrofon ile dinlenmesine benzetilebilir. Ses kaydında oluşan en yüksek genlik değeri, uzaklık ile ölçeklenerek taşın büyüklüğü hakkında bilgi verecektir. Depremin büyüklüğünü kestirirken de ayni ilke uygulanır. Bu yöntem de görece küçük (büyüklüğü 6,0'dan az) ve yakın (uzaklığı 700 km'den az) depremeler için kullanılır. Doğru değerlerin bulunması için sismometrelerin çok iyi kalibre edilmiş olması esastır.

Mw ise moment büyüklüğü ifade etmektedir. Bu büyüklük türü, diğerlerine göre en güvenilir olanıdır. Bilim dünyasında, eğer bir deprem için moment büyüklüğü hesaplanabilmişse, diğer büyüklük türlerine gerek kalmadığı düşünülür. Belirleme açısından hepsinden çok daha karmaşıktır. Esas olarak depremin oluşumunun matematiksel bir modelinin yapılmasına karşılık gelir. Bir araştırıcının gerçekleştirebileceği bilimsel bir çalışma süreci ile hesaplanabilir ve bu yüzden hesaplamaların belirli bir zaman almaşı kaçınılmazdır. Otomatik olarak uygulamaya konulabilmesi ise zordur, dünyada sayılı birkaç gözlemevinde, sadece belirli bir büyüklüğün üzerindeki depremler için rutin olarak hesaplanmaktadır. Uygulamada, sadece belli bir büyüklüğün üzerindeki depremler için (M>4,0) Moment Büyüklüğü hesaplanabilir.