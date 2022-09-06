Merkez Kayıt Kuruluşu son yıllarda piyasalarda dalgalanmalar ile birlikte sıkça araştırılan konular arasında yer alıyor. MKK nedir, ne işe yarar merak ediliyor. MKK görevleri neler ve MKK sicil numarası nasıl alınır araştırılıyor. Peki, MKK nedir, görevleri neler? MKK ne işe yarar?

MKK nedir, görevleri neler olduğu merak ediliyor. MKK işletmeler tarafından sıkça araştırılan ve işletmeleri ilgilendiren bir kuruluştur. MKK nedir, görevleri neler ve MKK ne işe yarar araştırılıyor. MKK sicil numarası nasıl alınır gündeme geliyor. MKK nedir, görevleri neler? MKK ne işe yarar? MKK sicil numarası nasıl alınır? Detaylar haberimizdedir…

MERKEZİ SAKLAMA KURULUŞU (MKK) NEDİR?

Borsada işlem sonrası (post-trade) kurumlarının en önemlilerinden biri Merkezi Saklama Kuruluş'larıdır (Central Securities Depository - CSD). Merkezi Saklama Kuruluşu bir "menkul kıymet takas sistemi" işleten (SSS-Security Settlement System) ve bununla birlikte menkul kıymetlerin ilk kaydının yapılması (ihraç) (notary service) ve menkul kıymet hesaplarının en üst seviyede merkezi olarak tutulması (central maintenance service) faaliyetlerinden en az birini yerine getiren kurumdur. "Menkul kıymet takas sistemi" ise AB'nin 98/26 sayılı Mutabakat Kesinliği Direktifinin (Settlement Finality Directive) birinci maddenin (a) fıkrasına atıfla, menkul kıymet transfer emirlerini işleyen sistem olarak tanımlanmıştır. Merkezi saklama fonksiyonunda en temel öğe, menkul kıymetlerin ihraç edildiği, üye veya haksahibi bazında hesaplarda tutulduğu, el değiştirdiği, bunlara ilişkin hakların tesis edildiği merkezi bir sistem işletilmesidir.

MKK, sermaye piyasası araçlarının kayden ihracının yapıldığı, haksahibi bazında açılan hesaplarda sermaye piyasası araçlarının kaydedildiği, bunlar üzerindeki hakların izlendiği, kayıtlarına hukuki sonuçlar bağlandığı Kanunla bu görevi üstlenmiş bir merkezi yapıdır. Bir başka deyişle, menkul kıymetlerin ihraç edildiği, haksahibi bazında hesaplarda tutulduğu, el değiştirdiği, bunlara ilişkin hakların tesis edildiği merkezi bir sistemdir. MKK bu yapısıyla Türkiye'nin Merkezi Saklama Kuruluşu'dur.?

MKK NE İŞE YARAR?

Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. (MKK), Türk Sermaye Piyasalarının Merkezi Saklama Kuruluşu olarak üyelerine saklama, veri depolama ve raporlama, kurumsal yönetim ve yatırımcı hizmetlerini sunmaktadır. MKK, ayrıca Ar Ge merkezi kimliği ile kendi iç kaynaklarını kullanarak geliştirdiği yazılım, sistem ve platformlarla yerli ve yabancı sermaye ve finans kuruluşlarına veri ve teknoloji hizmetleri sunmaktadır.

MKK SİCİL NUMARASI NASIL ALINIR?

MKK sicil numarası nasıl alınacağı araştırılıyor. MKK üyeleri aracılığı ile yatırımcılar için MKK nezdinde hesap açılmasının sonrasında sicil numarası oluşturuluyor. Ardından, yatırımcıların cep telefonlarına kısa mesaj ve maillerine e- posta şifre bilgisi iletiliyor. Ayrıca bu bilgi 444 0 655 numarasından da alınabilmektedir.