Mkhabez tarifi! MasterChef Mkhabez nasıl yapılır?

MasterChef Türkiye yeni bölümde yarışmacılar en güzel Mkhabez hazırlamak için yarıştı. İzleyiciler de kendi mutfaklarında Mkhabez hazırladı. Peki, Mkhabez nedir? Mkhabez nasıl yapılır? Mkhabez nedir?

Cezayirmutfağı lezzetleri sevenlerin mutlaka denemesi gereken bir tarif Mkhabez ağızda dağılan kıvamı ile özel bir lezzet seçeneği olarak öne çıkıyor. Peki, Mkhabez nasıl yapılır? Mkhabez nedir? Mkhabez nasıl yapılır, Mkhabez yapılırken nelere dikkat edilir? MasterChef'te Mkhabez yapıldı, evde klasik Mkhabez yapıldı! İşte en güzel Mkhabez!

MKHABEZ TARİFİ!

İçindekiler

- 500 gr ince öğütülmüş badem

- 250 gr pudra şekeri

- 1 çay kaşığı limon kabuğu rendesi

- 1 çay kaşığı vanilya özü

- 2 yumurta + 1 sarısı (tek tek ekleyip izliyorsunuz)



Üzeri için: Bu 500 gr badem miktarı için iki kez tekrarlanacak doz

Bu 500 gr badem miktarı için iki kez tekrarlanacak doz - 1 yumurta akı

- 3 yemek kaşığı limon suyu

- 3 yemek kaşığı portakal çiçeği

- 2 yemek kaşığı yağ

- Pudra şekeri (bülten ile gönderdiğim miktar)

- Dilediğiniz gıda boyası

Yapılışı

Badem, pudra şekeri, limon kabuğu rendesi ve vanilya özünü karıştırın

Yumurtaları tek tek ekleyin

Elde ettiğiniz badem ezmesini düşürün

İstenilen şekilleri kesin

Fırın tepsisine dizin. 130°C'de 30 dakika pişirin.

Rafta soğumaya bırakın

Buzlanma için:

Yumurta aklarını, limon suyunu, portakal çiçeği suyunu ve yağı karıştırın

Elenmiş pudra şekerini yavaş yavaş, sürekli karıştırarak ekleyin. Oldukça kalın bir krema elde etmeniz gerekiyor.

İstediğiniz rengi ekleyin veya doğal bırakın

Tutarlılığı kontrol etmek için bozuk parayla test edin

Parçalarınızı ıslatın ve bir rafta kurumaya bırakın

Dilediğiniz gibi süsleyin: dövme, badem ezmesi, şeker ezmesi

Notlar

Kremayı yapmak ve tek parça üzerinde test etmek için zaman ayırmanız ve geri kalanını bitirmeden önce beklemeniz önemlidir. İyi tutunduğunu ve fazla sızıntı yapmadığını gördüğünüzde işi bitirin.