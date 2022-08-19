MKE tarafından geliştirilen 76/62 mm Milli Deniz Topunun liman ve deniz testleri tamamlandı Milli Savunma Bakanlığının tasarım ve performans sorumluluğunda, Makine ve Kimya Endüstrisi Anonim Şirketi ve İstanbul Tersanesi Komutanlığı ile birlikte geliştirilen 76/62 mm Milli Deniz Topunun ilk...

MKE tarafından geliştirilen 76/62 mm Milli Deniz Topunun liman ve deniz testleri tamamlandı

ANKARA - Milli Savunma Bakanlığının tasarım ve performans sorumluluğunda, Makine ve Kimya Endüstrisi Anonim Şirketi ve İstanbul Tersanesi Komutanlığı ile birlikte geliştirilen 76/62 mm Milli Deniz Topunun ilk test atışı geçen sene Aralık ayı başında yapılmıştı. Kara atışlarının ardından liman ve deniz testlerini de başarıyla tamamladı.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Musa Avsever, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ve Milli Savunma Bakan Yardımcısı Muhsin Dere ile katıldığı Karapınar'daki test atışı başarıyla gerçekleşmişti. Törene video mesaj ile katılan Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan; "76/62 Milli Deniz Topunun envantere girmesiyle Deniz Kuvvetleri daha güçlü ve etkin bir hareket kabiliyetine kavuşacaktır" açıklamasını yapmıştı. Bakan Akar da savunma sanayisinde yerli ve milli üretimin tercih değil zorunluluk olduğunun altını çizerek, "Başarabiliyoruz, yapabiliyoruz ve yapacağız" şeklinde konuşmuş ve ardından Deniz Topunun ilk atış talimatını vermişti. Test atışlarının ardından Milli Deniz Topu, kara atışlarını başarıyla tamamladı. 60 saniye içinde 80 atış yapabildiği testlerde ortaya konulan Milli Deniz Topu, diğer testleri için gemiye çıkmıştı. TCG BEYKOZ'a bir ay önce entegre edilen Milli Deniz Topu, liman ve deniz testleri kapsamında kara bombardımanı, su üstü atışları ve uçaksavar atışlarını başarıyla tamamlayarak testlerden geçti. Milli Deniz Topu, hava savunma harbi, su üstü harbi ve kara bombardımanında kullanılıyor. 20 kilometre menzile sahip Milli Deniz Topu, 5 farklı atış modu ile dakikada 80 atış yapabiliyor.