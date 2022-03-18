MKE'den 18 Mart Çanakkale Zaferi için özel klip

ANKARA Makine ve Kimya Endüstrisi (MKE), 18 Mart Çanakkale Deniz Zaferinin 107'nci yılı vesilesiyle özel bir video klip hazırladı.

Makine ve Kimya Endüstrisi A.Ş. tarafından hazırlanan ve sosyal medya hesaplarından yayımlanan video klibin yer aldığı gönderide ayrıca, "Çelikten ordulara karşı bağımsızlık ruhu ile bilenmiş Türk Milletinin Çanakkale Zaferinin 107. yılı kutlu olsun! Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları başta olmak üzere Al Sancağımıza rengini veren Kahraman Şehitlerimizi rahmet ve minnetle yad ediyoruz" ifadeleri kullanıldı.