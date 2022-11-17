Masterchef mizenplas ne demektir merak ediliyor. Masterchef'te ve mutfakta kullanılan terimlerden birisi de "Mise en Place" yani Türkçe okunuşuyla Mizanplas'tır. Peki, Masterchef Mizenplas (Mise en Place) ne demektir? İşte detaylar...

Mizanplas nedir, ne demek? Masterchef Mizenplas (Mise en Place) ne demektir? Mizenplas nasıl yapılır? Masterchef Mizanplas hakkında bilgiler haberimizde...

MİZANPLAS (MİSE EN PLACE) NE DEMEK?

Mise en place, "yerine koymak" veya "toplamak" anlamına gelen bir Fransız mutfak deyimidir. Pişirmeden önce gerekli olan kuruluma atıfta bulunur ve genellikle profesyonel mutfaklarda malzemelerin (örneğin et parçaları, çeşniler, soslar, kısmen pişirilmiş ürünler, baharatlar, taze doğranmış sebzeler ve diğer bileşenler) düzenlenmesi ve düzenlenmesine atıfta bulunmak için kullanılır. bir vardiya sırasında hazırlanması beklenen menü öğeleri için bir aşçının ihtiyaç duyacağı.

Uygulama ev mutfaklarında uygulanabilir.

Mutfakta deyim bir isim (yani, içerik dizisinin kurulumu), bir fiil (yani hazırlama süreci) ve bir ruh hali olarak kullanılır. Terimin daha geniş anlamları sınıflara, hastanelere, BT departmanlarına ve başka yerlere uygulanabilir.

PİŞİRME DIŞINDA KULLANIMI

Terim, yemek pişirme dışında da kullanılmıştır: psikologlar Weisberg ve diğerleri, "kişinin belirli bir ortama karşı duruşunun, kişinin o ortamda neler yapabileceğini hissettiğine nasıl kısıtlamalar getirdiğini ve bu değerlendirmelerin ve yatkınlıkların nasıl olduğunu" ifade etmek için kullandılar. harekete geçmeye hazırlanma sürecini etkiler." Bu terimi, bir okulun güvenlik önlemleri (metal dedektörler ve pencerelerdeki parmaklıklar gibi) kaldırıldıktan sonra beklenmedik sonuçlara yol açarak nasıl daha güvenli hale geldiğine dair bir çalışmada kullandılar.