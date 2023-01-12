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Mixed zone nedir? Fenerbahçe nerede 5 yıldız kullandı?

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Mixed zone nedir? Fenerbahçe nerede 5 yıldız kullandı?

Fenerbahçe dervi sonrası, mixed zom alanında 5 yıldızlı logo kullanması nedeniyle gündem oldu. TFF'ye taşınan konu sonrası Mixed zone nedir? Fenerbahçe nerede 5 yıldız kullandı gibi konular araştırıldı.

Galatasaray Fenerbahçe hakemi açıklandı mı?Galatasaray Fenerbahçe hakemi açıklandı mı?

Galatasaray deplasmanda Fenerbahçe'yi 3-0 mağlup etti. Karşılaşma sonrası Mixed Zone slsmınfs açıklama yapmayan sarı-kırmızılı futbolcuların, alanda bulunan 5 yıldızlı Fenerbahçe logosuna tepki olarak konuşmadığı öğrenildi. Peki, Mixed zone nedir? Fenerbahçe nerede 5 yıldız kullandı?

MİXED ZONE NEDİR?

Mixed zone, maç sonrası sporcuların röportaj yaptığı basın alanıdır.

FENERBAHÇE NEREDE 5 YILDIZ KULLANDI?

Fenerbahçe derbi sonrası i kulüp stadyumunun röportaj alanında 5 yıldızlı logo kullandığı görüldü.

Mixed zone nedir? Fenerbahçe nerede 5 yıldız kullandı?

Osman Demir
Osman Demir
Gündem Editörü Haberler.com - Gündem

Fenerbahçe Gündem Haberler

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