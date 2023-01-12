Mixed zone nedir? Fenerbahçe nerede 5 yıldız kullandı?

Fenerbahçe dervi sonrası, mixed zom alanında 5 yıldızlı logo kullanması nedeniyle gündem oldu. TFF'ye taşınan konu sonrası Mixed zone nedir? Fenerbahçe nerede 5 yıldız kullandı gibi konular araştırıldı.