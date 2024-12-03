Üye Girişi
Haberler
Suriye ordusundan videolu mesaj: İdlib'e geliyoruz

Beşar Esad'dan videolu mesaj! Teröristlerin apar topar kaçtığı yere gidiyorlar

 Sıkıyönetim kararı ile sarsılan Güney Kore'ye ikinci şok: Ülkenin en büyük sendikası harekete geçti

Sıkıyönetim kararı ile sarsılan Güney Kore'ye ikinci şok

 Esad rejiminin tankları muhaliflerin eline geçti

Esad'ın aldığı darbe öyle böyle değil! Bunların hepsi muhaliflerin eline geçti
ABD'den korkunç silah hamlesi: Ukrayna'ya verilen füzeler Rusya'nın en derinine isabet edecek

Ukrayna'ya verilen füzeler Rusya'nın en derinine isabet edecek

Mitrovic Fenerbahçe'ye mi gelecek?

Mitrovic Fenerbahçe'ye mi gelecek?
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ara transfer döneminde hareketli günler geçirmesi beklenen Fenerbahçe'de En-Nesyri'nin ayrılığı gündeme geldi. Al-Nassr'ın hedefindeki Faslı forvet ile vedalaşılması durumunda Fenerbahçe'nin Aleksandar Mitrovic'e yöneleceği öne sürülmüştü. Peki, Mitrovic Fenerbahçe'ye mi gelecek?

Fenerbahçe'nin, Al-Nassr'ın gündemindeki En-Nesyri'yi göndermesi halinde Aleksandar Mitrovic'i kadrosuna katmak istediği öne sürülmüştü. Peki, Mitrovic Fenerbahçe'ye mi gelecek?

MİTROVİC FENERBAHÇE'YE Mİ GELECEK?

Ara transfer döneminde hareketli günler geçirmesi beklenen Fenerbahçe'de En-Nesyri'nin ayrılığı gündeme geldi. Al-Nassr'ın hedefindeki Faslı forvet ile vedalaşılması durumunda Fenerbahçe'nin Aleksandar Mitrovic'e yöneleceği öne sürüldü.

Konu ile ilgili henüz resmi açıklama gelmedi.

MİTROVİC KİMDİR?

Aleksandar Mitrovic (d. 16 Eylül 1994), forvet pozisyonunda oynayan Sırp millî futbolcu. Suudi Pro League ekiplerinden El-Hilâl forması giymektedir.

Partizan altyapısından yetişen Mitrovic, Teleoptik'te kiralık olarak oynadıktan sonra profesyonel oldu ve ilk sezonunda Sırbistan SuperLiga'yı kazanan takımın değişmez oyuncularından biri oldu. Mitrovic, 18 yaşındayken UEFA muhabirleri tarafından Avrupa'da 19 yaş altı en iyi 10 yetenek arasında gösterildi.[1] Daha sonra kulüp rekoru olan 5 milyon € karşılığında Anderlecht'e katıldı ve iki sezon boyunca tüm turnuvalarda 90 maçta 44 gol attı. Kulüpteki ilk sezonunda Belçika Pro League'ni kazandı ve ikinci sezonunda ligin en golcü oyuncusu oldu. 2015 yılında 13 milyon £ karşılığında Newcastle United'a transfer oldu. 2018'de Fulham'a kiralandı ve Premier League'e yükselmelerine yardımcı olduktan sonra kalıcı olarak katıldı.

Mitrovic, Sırbistan'ın 2013 Avrupa 19 Yaş Altı Şampiyonası'nı kazanmasına yardımcı oldu ve turnuvanın en iyi oyuncusu seçildi. Aynı yıl A millî takım için ilk maçına çıktı ve o zamandan beri 80'den fazla kez millî formayı giyerek 2018 ve 2022 FIFA Dünya Kupalarında Sırbistan'ı temsil etti. Sırbistan'ın tüm zamanların en golcü oyuncusudur.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
Haberler.com - Gündem
img

Kırmızı bültenle aranıyordu, Türkiye'de yakalandı
img

Sosyal medyayı ikiye bölen namaz
img

Ayrılık an meselesi! Yeni adresi Fenerbahçelileri çok kızdıracak
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

Kediler rüya görür mü? Şans Topu sonuçları açıklandı mı? Şans Topu sonuçları ne zaman açıklanır? 4 Aralık 2024 Cuma Şans Topu sonuçlarına ne zaman, nereden bakılır? 4 Aralık 2024 Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı? Sayısal Loto sonuçları saat kaçta açıklanacak? Sayısal Loto CANLI izle! Son Depremler! Bugün İstanbul'da deprem mi oldu? 4 Aralık AFAD ve Kandilli deprem listesi! 4 Aralık Ankara'da, İzmir'de deprem mi oldu? İnstagram çöktü mü? İnstagram neden açılmıyor? 4 Aralık Çarşamba İnstagram'da sorun mu var, neden yüklenmiyor? 4 Aralık 2024 Resmi Gazete ATAMA KARARLARI! Bugünün kararları neler? 4 Aralık Resmi Gazete yayımlandı! 32266 sayılı Resmi Gazete atamalar listesi! Mitrovic Fenerbahçe'ye mi gelecek? 2025 yıllık kira artış oranı ne oldu? Dursun Özbek hangi kanalda 3 Aralık Salı? Dursun Özbek CANLI izle! Beyza neden bayıldı? MasterCHef Beyza sağlık durumu ne? Manisa elektrik kesintisi! 4-5 Aralık Akhisar, Turgutlu, Şehzadeler elektrik kesintisi ne zaman bitecek?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.