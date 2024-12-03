Fenerbahçe'nin, Al-Nassr'ın gündemindeki En-Nesyri'yi göndermesi halinde Aleksandar Mitrovic'i kadrosuna katmak istediği öne sürülmüştü. Peki, Mitrovic Fenerbahçe'ye mi gelecek?

MİTROVİC FENERBAHÇE'YE Mİ GELECEK?

Ara transfer döneminde hareketli günler geçirmesi beklenen Fenerbahçe'de En-Nesyri'nin ayrılığı gündeme geldi. Al-Nassr'ın hedefindeki Faslı forvet ile vedalaşılması durumunda Fenerbahçe'nin Aleksandar Mitrovic'e yöneleceği öne sürüldü.

Konu ile ilgili henüz resmi açıklama gelmedi.

MİTROVİC KİMDİR?

Aleksandar Mitrovic (d. 16 Eylül 1994), forvet pozisyonunda oynayan Sırp millî futbolcu. Suudi Pro League ekiplerinden El-Hilâl forması giymektedir.

Partizan altyapısından yetişen Mitrovic, Teleoptik'te kiralık olarak oynadıktan sonra profesyonel oldu ve ilk sezonunda Sırbistan SuperLiga'yı kazanan takımın değişmez oyuncularından biri oldu. Mitrovic, 18 yaşındayken UEFA muhabirleri tarafından Avrupa'da 19 yaş altı en iyi 10 yetenek arasında gösterildi.[1] Daha sonra kulüp rekoru olan 5 milyon € karşılığında Anderlecht'e katıldı ve iki sezon boyunca tüm turnuvalarda 90 maçta 44 gol attı. Kulüpteki ilk sezonunda Belçika Pro League'ni kazandı ve ikinci sezonunda ligin en golcü oyuncusu oldu. 2015 yılında 13 milyon £ karşılığında Newcastle United'a transfer oldu. 2018'de Fulham'a kiralandı ve Premier League'e yükselmelerine yardımcı olduktan sonra kalıcı olarak katıldı.

Mitrovic, Sırbistan'ın 2013 Avrupa 19 Yaş Altı Şampiyonası'nı kazanmasına yardımcı oldu ve turnuvanın en iyi oyuncusu seçildi. Aynı yıl A millî takım için ilk maçına çıktı ve o zamandan beri 80'den fazla kez millî formayı giyerek 2018 ve 2022 FIFA Dünya Kupalarında Sırbistan'ı temsil etti. Sırbistan'ın tüm zamanların en golcü oyuncusudur.