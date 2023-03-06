Mithat Sancar kimdir? Mithat Sancar kaç yaşında, nereli? Mithat Sancar hayatı ve biyografisi!

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MİTHAT SANCAR KİMDİR?

Mithat Sancar (1963, Mardin), Arap asıllı Türk siyasetçi, milletvekili, Hukuk profesörü, akademisyen ve yazardır. Siyaset bilimi, insan hakları ve devlet kuramı konularındaki uzmanlığıyla bilinir. 23 Şubat 2020'de Halkların Demokratik Partisi eş Genel Başkanı seçilmiştir.

Diyarbakır Öğretmen Lisesinden mezun oldu. Daha sonra Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesini bitirdi.

1995 yılında "Temel Hakların Yorumu" konulu teziyle doktor ve 1999'da "Hukuk Devleti" konulu teziyle doçent unvanını kazandı. 2007 yılında da profesör olarak Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesinde ders vermeye başladı ve aynı bölümün yönetim kurulu üyesidir.

Birgün, Taraf ve Milliyet gazetelerinde köşe yazarı oldu. Birikim dergisi başta olmak üzere çeşitli dergilerde çok sayıda makalesi yayımlandı.

7 Haziran 2015 tarihinde yapılan genel seçimlerde HDP'nin Mardin ilinden milletvekili olmak için aday olmuş ve seçilmiştir.