Mithat Bozdağ kimdir? Yeniden Refah Partisi Hatay - Erzin Belediye Başkan adayı Mithat Bozdağ kaç yaşında, nereli?
Mithat Bozdağ kimdir? Yeniden Refah Partisi Hatay- Erzin Belediye Başkan adayı Mithat Bozdağ kaç yaşında, nereli? Yeniden Refah Partisi'nin Hatay -Erzin Belediye Başkan adayı olan Mithat Bozdağ hakkında bilgi edinme ihtiyacı doğmuştur. Mithat Bozdağ'nun kaç yaşında olduğu ve nereli olduğu konuları merak konusu olmuştur.
Yeniden Refah Partisi 31 Mart seçimleri öncesinde seçim kongresi gerçekleştirmiş ve adaylarını açıklamıştı. Mithat Bozdağ kimdir? Yeniden Refah Partisi Hatay - Erzin Belediye Başkan adayı Mithat Bozdağ kaç yaşında, nereli? İşte detaylar!
MİTHAT BOZDAĞ KİMDİR?
Mithat Bozdağ, Yeniden Refah Partisi Hatay - Erzin Belediye Başkan adayıdır. Yeniden Refah Partisi Hatay - Erzin Belediye Başkan adayı Mithat Bozdağ iş insanıdır ve üniversite/yüksekokul mezunudur.
NEREDE OY KULLANACAĞIM?
Nerede oy kullanacağınızı, seçim dönemlerinde sandık seçmen listeleri kesinleştikten sonra e-Devlet kapısı üzerinden, www.ysk.gov.tr adresinden "Nerede Oy Kullanacağım" bölümünden, YSK mobil uygulamasından öğrenebilirsiniz.