MİT müsteşarı kim olacak? Yeni MİT başkanı kim oldu? MİT müsteşarı belli oldu mu?

MİT müsteşarı kim olacak? merak ediliyor. Seçimleri kazanan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM'de yemin etti. TBMM'nin ardından Anıtkabir'i ziyaret eden Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bir sonraki durağı Beştepe oldu. Göreve başlama töreninde Cumhurbaşkanı Erdoğan, dünyanın pek çok ülkesinden devlet başkanlarına seslendi. Bir kez daha kameralar karşısına geçen Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni Kabine'yi açıkladı. Peki, MİT müsteşarı kim olacak? MİT müsteşarı belli oldu mu?

MİT müsteşarı kim olacak? MİT müsteşarı belli oldu mu? TBMM'de yemin ederek göreve başlayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yeni Kabine'de yer alan bakanları açıkladı. Kabinenin açıklanmasının ardından ise vatandaşlar MİT müsteşarı kim olacak? MİT müsteşarı belli oldu mu? sorularını araştırdı.

MİT MÜSTEŞARI KİM OLACAK?

Seçimleri kazanan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM'de yemin etti. TBMM'nin ardından Anıtkabir'i ziyaret eden Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bir sonraki durağı Beştepe oldu. Göreve başlama töreninde Cumhurbaşkanı Erdoğan, dünyanın pek çok ülkesinden devlet başkanlarına seslendi. Bir kez daha kameralar karşısına geçen Cumhurbaşkanı Erdoğan, merakla beklenen yeni Kabine'yi açıkladı.

Hakan Fidan'ın Dışişleri Bakanı olmasının ardından MİT Başkanı olacak isim henüz açıklanmadı. Açıklanmasının ardından haberimizi güncelleyeceğiz.

Cumhurbaşkanlığı eski sözcüsü İbrahim Kalın'ın MİT'in yeni başkanlığına getirilmesi kulislerde uzun süredir konuşulanlar arasında yer alıyor. Kalın'ın göreve resmi olarak başlaması beklenirken, konser programı da merak edilmeye başlandı. İbrahim Kalın, geçtiğimiz günlerde Twitter profil fotoğrafını değiştirdi. Elinde çay bardağı bulunan Kalın'ın bedeninin yarısını karanlıkta bırakan siyah-beyaz fotoğrafı sosyal medyada MİT iddialarını daha da güçlendirdi.