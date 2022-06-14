MİT kariyer toplantısı nedir merak ediliyor. Millî İstihbarat Teşkilâtı faaliyetlerini en verimli şekilde yürütebilmek için insan kaynağı sağlamak için çalışmalarına devam ediyor. MİT kariyer toplantısı için Milli İstihbarat Teşkilatı resmi internet sitesinde davetlilere özel giriş sayfası açıldı. İşte MİT kariyer toplantısı hakkında MİT tarafından açıklanan bilgiler haberimizde...

MİT KARİYER

MİT tarafından resmi internet sitesinde yer alan açıklama şu şekildedir:

Teşkilâtımız bünyesinde çeşitli beceri ve kabiliyetlere sahip istihbarat uzmanları; dünya dillerinde yetkin dil uzmanları; sinyal ve görüntü analizi, coğrafi bilgi sistemleri, yazılım ve donanım, ağ güvenliği dahil olmak üzere farklı alanlarda uzman mühendisler; tesis, bina ve araçlarımızın emniyetini sağlayan koruma ve emniyet memurları gibi birçok sahada faaliyet gösteren çalışma arkadaşları istihdam ediyoruz.

Üstlendiğimiz kritik görev ve sorumlulukları en iyi şekilde yerine getirebilmek amacıyla nitelikli insan kaynağımızı sürekli geliştiriyoruz. Bu çerçevede, farklı branşlarda iş başvurularını titizlikle değerlendirerek MİT Ailesi'ne yeni üyeler kazandırıyoruz.

Teşkilât olarak tecrübeli, dinamik ve güçlü kadromuzla ülkemizin yarınlarına iz bırakmak için çalışıyoruz.

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