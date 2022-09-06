Millî İstihbarat Teşkilâtı faaliyetlerini en verimli şekilde yürütebilmek için insan kaynağı sağlamak için çalışmalarına devam ediyor. MİT kariyer toplantısı için Milli İstihbarat Teşkilatı resmi internet sitesinde davetlilere özel giriş sayfası açıldı. İşte MİT kariyer toplantısı hakkında MİT tarafından açıklanan bilgiler!

MİT kariyer toplantısı ne zaman merak ediliyor. Millî İstihbarat Teşkilâtı faaliyetlerini en verimli şekilde yürütebilmek için insan kaynağı sağlamak için çalışmalarına devam ediyor. MİT kariyer toplantısı için Milli İstihbarat Teşkilatı resmi internet sitesinde davetlilere özel giriş sayfası açıldı. İşte MİT kariyer toplantısı hakkında MİT tarafından açıklanan bilgiler haberimizde...

MİT KARİYER TOPLANTISI

MİT tarafından resmi internet sitesinde yer alan açıklama ve sıkça sorulan sorular bölümünde yer alan bilgiler şu şekildedir:

Teşkilâtımız bünyesinde çeşitli beceri ve kabiliyetlere sahip istihbarat uzmanları; dünya dillerinde yetkin dil uzmanları; sinyal ve görüntü analizi, coğrafi bilgi sistemleri, yazılım ve donanım, ağ güvenliği dahil olmak üzere farklı alanlarda uzman mühendisler; tesis, bina ve araçlarımızın emniyetini sağlayan koruma ve emniyet memurları gibi birçok sahada faaliyet gösteren çalışma arkadaşları istihdam ediyoruz.

Üstlendiğimiz kritik görev ve sorumlulukları en iyi şekilde yerine getirebilmek amacıyla nitelikli insan kaynağımızı sürekli geliştiriyoruz. Bu çerçevede, farklı branşlarda iş başvurularını titizlikle değerlendirerek MİT Ailesi'ne yeni üyeler kazandırıyoruz.

Teşkilât olarak tecrübeli, dinamik ve güçlü kadromuzla ülkemizin yarınlarına iz bırakmak için çalışıyoruz.

SIKÇA SORULAN SORULAR - MİT

Başvuruma cevap verilir mi?

Başvurular Teşkilatımızın personel ihtiyaçları doğrultusunda değerlendirmeye alınmaktadır. Özgeçmiş formu doldurmanız, başvurunuzun kabul edildiği ve tarafınızla mutlaka iletişime geçileceği anlamına gelmemektedir.

Başvurum kabul edilirse benimle nasıl iletişime geçilir?

Başvurunuzun olumlu değerlendirilmesi halinde sizinle SMS, e-posta, sabit telefon veya cep telefonu yoluyla irtibat kurulur.

Başvurumun kabul edilmesi ve adaylığımın resmen başlamasından sonra bir kurumda çalışıyor olmam veya bu süreç zarfında bir işe başlamam adaylık sürecimi etkiler mi?

Süreç devam ederken bir kurumda çalışılması veya bir işe başlanması, adaylık süreci açısından herhangi bir engel teşkil etmez. Ancak adaylık sürecinizin olumlu sonuçlanması ve işe başlamanızın uygun görülmesi halinde, hizmet/tazminat yükümlülüğü bulunan bir iş yerinden ayrılmanın doğuracağı sorumlulukları göz önünde bulundurmanızı tavsiye ederiz.

Hangi durumlarda başvurum değerlendirmeye alınmaz?

Başvurular Teşkilatımızın personel ihtiyaçları doğrultusunda değerlendirmeye alınmaktadır. Başvuruda bulunabilmeniz için tercih ettiğiniz pozisyonun şartlarını sağlamanız gerekir. Başvuru sürecinde verdiğiniz bilgilerin doğru ve eksiksiz olması, değerlendirme aşamasında büyük önem taşır. Büyük bir kısmı eksik veya boş bırakılan formlar değerlendirmeye alınmaz. Beyanlarınızda gerçeğe aykırılık tespit edilmesi durumunda başvurunuz değerlendirme dışı kalır, bu durumun sonradan anlaşılması halinde hakkınızda yürütülen adaylık işlemi varsa sonlandırılır.

Doldurmam gerektiği halde özgeçmiş formunda bazı bölümleri eksik veya boş bırakırsam, başvurum değerlendirmeye alınır mı?

Özgeçmiş formunda verilen bilgilerin eksiksiz ve doğru olması, değerlendirme aşamasında büyük önem taşır. Gerektiği gibi doldurulmadığı sonradan tespit edilen özgeçmiş formu nedeniyle, kazanılmış olan adaylık hakkı kaybedilebilir. Özgeçmiş formunu doldurmaya başlamadan önce örnek özgeçmiş formunu incelemenizi öneririz.

Özgeçmiş formunun adres ile ilgili bölümlerinde sadece ülke, il, ilçe ve semt belirtsem yeterli olur mu?

Adreslerin mahalle, cadde, sokak, site/apartman/blok numarası ve kapı numarası bilgilerini içerecek şekilde tam bir biçimde belirtilmesi gerekir.

Özgeçmiş formunun öğrenim bilgileri bölümünde, başka okula nakil nedeniyle veya başka bir nedenle ayrıldığım okul(lar) ile ilgili bilgileri belirtmem gerekli mi?

Başvuruya ilişkin doğru değerlendirme yapılabilmesi için, başka okula nakil nedeniyle veya başka bir nedenle ayrılmış olduğunuz okul(lar) ile ilgili bilgilerinizin eksiksiz olarak belirtilmesi gerekir.

İlköğretim mezunuyum. İş başvurusunda bulunabilir miyim?

Millî İstihbarat Teşkilâtı'na başvurabilmek için, Dil Uzmanı branşı hariç olmak üzere, en az meslek yüksekokulu mezunu olmanız gerekir. Dil Uzmanı branşında İngilizce, Fransızca, Almanca, İspanyolca, İtalyanca ve Hollandaca dışında kalan diller için en az ortaöğretim (lise) mezunu olmanız gerekir.

Mezun olmadan başvurabilir miyim?

Özgeçmiş formunuzun değerlendirmeye alınabilmesi için başvurmak istediğiniz branşın eğitim gerekliliklerine göre lise, ön lisans veya lisans eğitiminden mezun olmanız şarttır. Hakkında adaylık süreci başlatılmış olsa dahi, yapılan kontroller sonucunda mezun olmadığı tespit edilenlerin işlemleri sonlandırılır.

Dövmem başvuru yapmama engel mi?

İlgili sağlık esaslarımız gereğince başvuruda bulunacak adayların dövmesi olmamalıdır.

En fazla kaç yaşındaki adaylar başvuru yapabilir?

Genel başvuru yapacak adayların 35 yaşını doldurmamış, mevcut branşlar için iş başvurusu yapacak adayların ise başvuracakları pozisyonda belirtilen yaş sınırını aşmamış olmaları gerekir.

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