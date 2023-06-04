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MİT'in başına kim geçecek? MİT Başkanı kim olacak? Yeni MİT Başkanı kim?

MİT'in başına kim geçecek? MİT Başkanı kim olacak? Yeni MİT Başkanı kim?

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TBMM'de yemin ederek göreve başlayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yeni Kabine'de yer alan bakanları açıkladı. MİT Başkanı kim olacak? Yeni MİT Başkanı kim? MİT'in başına kim geçecek?

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MİT Başkanı kim olacak? Yeni MİT Başkanı kim? MİT'in başına kim geçecek?Seçimleri kazanan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM'de yemin etti. TBMM'nin ardından Anıtkabir'i ziyaret eden Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bir sonraki durağı Beştepe oldu. Göreve başlama töreninde Cumhurbaşkanı Erdoğan, dünyanın pek çok ülkesinden devlet başkanlarına seslendi. Bir kez daha kameralar karşısına geçen Cumhurbaşkanı Erdoğan, merakla beklenen yeni Kabine'yi açıkladı.

MİT BAŞKANI KİM OLACAK?

Seçimleri kazanan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM'de yemin etti. TBMM'nin ardından Anıtkabir'i ziyaret eden Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bir sonraki durağı Beştepe oldu. Göreve başlama töreninde Cumhurbaşkanı Erdoğan, dünyanın pek çok ülkesinden devlet başkanlarına seslendi. Bir kez daha kameralar karşısına geçen Cumhurbaşkanı Erdoğan, merakla beklenen yeni Kabine'yi açıkladı.

Hakan Fidan'ın Dışişleri Bakanı olmasının ardından MİT Başkanı olacak isim henüz açıklanmadı. Açıklanmasının ardından haberimizi güncelleyeceğiz.

Haberler.com / Sumru Tarhan - Gündem

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