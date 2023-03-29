Orucu bozan ve bozmayan durumlar arasında misvak kullanımı var mı merak ediliyor. Vatandaşlar Ramazan ayında oruçluyken misvak kullanımının oruca engel olup olmadığını araştırıyor. Bu kapsamda, Misvak orucu bozar mı? Oruçluyken misvak kullanmak orucu bozuyor mu? Misvak kullanmak orucu bozuyor mu? Diyanet Fetvası var mı? merak edildi. İşte detaylar...

Diyanet'in resmi fetvaları merak ediliyor. Ramazan ayında en çok araştırılan konuların başında; Misvak orucu bozar mı? Oruçluyken misvak kullanmak orucu bozuyor mu? Misvak kullanmak orucu bozuyor mu? Diyanet Fetvası var mı? soruları geliyor. Peki, misvak kullanmak orucu bozar mı? Yanlışlıkla misvak kullanımı orucu bozar mı? İşte tüm fetvalar...

MİSVAK KULLANMANIN HÜKMÜ NEDİR? DİŞLERİN FIRÇALANMASI MİSVAK KULLANMAK YERİNE GEÇER Mİ? (DİYANET FETVASI)

Abdest alırken misvak ve benzeri bir şeyle ağız ve diş temizliğini yapmak sünnettir (Mevsılî, el-İhtiyâr, I, 44). Zira bu temizlik fıtrattan sayılmaktadır (Müslim, Taharet, 56; Ebû Dâvûd, Taharet, 29). Allah Resûlü (s.a.s.) bir hadislerinde, "Ümmetime ağır gelmesinden (meşakkat) endişe etmeseydim, onlara her namaz vaktinde dişlerini misvakla temizlemelerini emrederdim." (İbn Mâce, Tahâret, 7) buyurmuştur.

Hz. Peygamberin (s.a.s.) uygulamasında ağız ve diş temizliği asıl olup, o dönemde diş temizliğinde misvak kullanılmakta idi. Bugün misvak yerine diş fırçası kullanılmaktadır. Ağız ve diş sağlığı için uygun olan herhangi bir ürünün veya yöntemin kullanılmasıyla bu sünnet yerine getirilmiş olur.

MİSVAK KULLANMAK ORUCU BOZAR MI? (DİYANET FETVASI)

Diyanet'in resmi sitesinde Misvak ile ilgili yer alan fetvalar şu şekilde:

Yemek, içmek ve cinsî münasebete ek olarak, kendi fiiliyle ağız dolusu kusmak ve hacamat yapmak/yaptırmak dışında orucu bozan herhangi bir şey hadislerde bulunmamaktadır (bk. İbn Mâce, Sıyam, 18; Ebû Dâvûd, Sıyam, 28; Tirmizî, Savm, 25). Buna karşılık, yıkanmak, ağza su almak (mazmaza), diş fırçalamak (misvak kullanmak), sürme çekmek, eşini öpmek, yağlanmak, koku sürünmek gibi pek çok şeyin orucu bozmayacağı hadislerde yer almaktadır (bk. Buhârî, Savm, 24, 27; Müslim, Sıyam, 12; Tirmîzî, Savm, 29, 31, 76; İbn Mâce, Sıyam, 17; …).