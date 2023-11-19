Miss Universe 2023 yarışmasını Nikaragua güzeli Sheynnis Palacios kazandı

Miss Universe 2023 güzellik yarışmasının galibi Nikaragua'dan Sheynnis Palacios oldu. Palacios, bu prestijli unvanı kazanarak ülkesini uluslararası platformda temsil etme hakkı kazandı. Nikaragualı güzel taç takıldığı sırada gözyaşlarını tutamadı.

84 ÜLKENİN GÜZELLERİ YARIŞTI

84 ülkenin ulusal güzellik yarışmalarının birincilerinin yarıştığı bu yılki Miss Universe'ün jürisinde model Halima Aden, "Queer Eye" yıldızı Carson Kressley, TikTok fenomeni Avani Gregg ve iki eski Miss Universe birincisi Trinidad & Tobago'dan Janelle Commissiong ve Fransa'dan Iris Mittenaere yer aldı.

GÖZYAŞLARINI TUTAMADI

Kainat Güzeli seçilen Palacios'a tacını bir önceki yılın kazananı ABD'den R'Bonney Gabriel taktı. Tacı takan Sheynnis Palacios gözyaşlarını tutamadı.