Miss Turkey Zeynep Elif Özal kimdir? Zeynep Elif Özal kaç yaşında, nereli? Miss Turkey Zeynep Elif Özal Instagram hesabı!

Her yıl düzenlenen Miss Turkey yarışmasının 20 finalisti açıklandı. Finalistlerin arasında yer alan Zeynep Elif Özal'ın hayatı merak konusu oldu. Peki, Zeynep Elif Özal kimdir? Miss Turkey finalisti Zeynep Elif Özal kaç yaşında, nereli? Zeynep Elif Özal Instagram hesabı!

Miss Turkey 2022'nin en iyi 20 finalisti açıklandı. Dün akşam yapılan ön elemede 100 kişi arasında seçilen isimler bir kez daha jüri karşısına çıkacak. Finalistlerin arasında yer alan Zeynep Elif Özal'ın hayatı merak konusu oldu. Peki, Zeynep Elif Özal kimdir? Miss Turkey finalisti Zeynep Elif Özal kaç yaşında, nereli? Zeynep Elif Özal Instagram hesabı! Detaylar haberimizde…

MİSS TURKEY ZEYNEP ELİF ÖZAL KİMDİR?

Miss Turkey 15 numarası Zeynep Elif Özal'dır. Miss Turkey 20 finalistinden biri olan Zeynep Elif Özal, 21 yaşında Bilgi Üniversitesi Televizyon Haberciliği ve Programcılığı bölümü 2.sınıf öğrencisidir. Özal, 1.75 boyundadır.

MİSS TURKEY ZEYNEP ELİF ÖZAL INSTAGRAM HESABI!

Miss Turkey finalistlerinden olan Zeynep Elif Özal, @eliifozall kullanıcı adıyla 14,8bin takipçisi bulunmaktadır.