Miss Turkey yaş şartı nedir? Miss Turkey'e kaç yaşındakiler katılabilir? Miss Turkey başvuru şartları!

Türk sanat ve dizi dünyasına birçok yıldızı kazandırmasıyla bilinen Miss Turkey yarışmasına başvuru için gerekenler araştırılmaya başlandı. Yarışmada yaş sınırının kaç olduğu merak konusu oldu. Peki, Miss Turkey yaş şartı nedir? Miss Turkey'e kaç yaşındakiler katılabilir? İşte detaylar..

Türkiye'nin en güzel kızlarını seçmek adına düzenlenen ve bir gelenek haline gelen Miss Turkey yarışmasının bu yılki taç giyme töreni için geri sayım başladı. Sosyal medyada 20 finalistin fotoğraflarının paylaşılmasının ardından Miss Turkey katılım şartları araştırılmaya başlandı. Kullanıcılar, Miss Turkey yarışmasına katılmak için yaş sınırının kaç olduğu merak konusu oldu. Peki, Miss Turkey yaş şartı nedir? Miss Turkey'e kaç yaşındakiler katılabilir? Detaylar haberimizde...

MİSS TURKEY SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Miss Turkey 2022 güzellik yarışması 20 Eylül Salı günü saat 20.30'da Miss Turkey'in resmi YouTube kanalından canlı olarak yayınlanacak.

MİSS TURKEY JÜRİ ÜYELERİ KİM?

Miss Turkey 2022 jüri üyeleri arasında Demet Şener, Prof.Dr. Onur Erol, Pınar Altuğ Atacan, Neslişah Yılmaz, Sultan Tepe ve Gürhan Sayar yer alıyor.

MİSS TURKEY YAŞ ŞARTI NEDİR?

Miss Turkey yarışmasına yalnızca 1 Ocak 2022 tarihinde 18 yaşını doldurmuş, 27 yaşından küçük olan, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı, hiç evlenmemiş ve çocuğu olmamış genç kızlar katılabilir. Miss Turkey'in resmi Instagram sayfasından yapılan paylaşıma göre güzellik yarışmalarında herhangi bir boy şartı aranmamaktadır.