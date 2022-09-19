Miss Turkey Tuana Kurt kimdir? Tuana Kurt kaç yaşında, nereli? Miss Turkey Tuana Kurt Instagram hesabı!

Her yıl düzenlenen Miss Turkey yarışmasının 20 finalisti açıklandı. Finalistlerin arasında yer alan Tuana Kurt'un hayatı merak konusu oldu. Peki, Tuana Kurt kimdir? Miss Turkey finalisti Tuana Kurt kaç yaşında, nereli? Tuana Kurt Instagram hesabı!

Miss Turkey 2022'nin en iyi 20 finalisti açıklandı. Dün akşam yapılan ön elemede 100 kişi arasında seçilen isimler bir kez daha jüri karşısına çıkacak. Finalistlerin arasında yer alan Tuana Kurt'un hayatı merak konusu oldu. Peki, Tuana Kurt kimdir? Miss Turkey finalisti Tuana Kurt kaç yaşında, nereli? Tuana Kurt Instagram hesabı! Detaylar haberimizde…

MİSS TURKEY TUANA KURT KİMDİR?

Miss Turkey 12 numarası Tuana Kurt, Bahçeşehir Üniversitesi Hukuk Yüksek Lisans öğrencisidir.24 yaşındaki Tuana Kurt, 1.75 boyundadır.

MİSS TURKEY TUANA KURT INSTAGRAM HESABI!

Miss Turkey 20 finalistinden biri olan Tuana Kurt, @tuanakurt kullanıcı adıyla 1.976 takipçisi bulunmaktadır.