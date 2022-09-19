Miss Turkey Sude Tanyıldız kimdir? Sude Tanyıldız kaç yaşında, nereli? Miss Turkey Sude Tanyıldız Instagram hesabı!

Her yıl düzenlenen Miss Turkey yarışmasının 20 finalisti açıklandı. Finalistlerin arasında yer alan Sude Tanyıldız'ın hayatı merak konusu oldu. Peki, Sude Tanyıldız kimdir? Miss Turkey finalisti Sude Tanyıldız kaç yaşında, nereli? Sude Tanyıldız Instagram hesabı!

Miss Turkey 2022'nin en iyi 20 finalisti açıklandı. Dün akşam yapılan ön elemede 100 kişi arasında seçilen isimler bir kez daha jüri karşısına çıkacak. Finalistlerin arasında yer alan Sude Tanyıldız'ın hayatı merak konusu oldu. Peki, Sude Tanyıldız kimdir? Miss Turkey finalisti Sude Tanyıldız kaç yaşında, nereli? Sude Tanyıldız Instagram hesabı! Detaylar haberimizde…

MİSS TURKEY SUDE TANYILDIZ KİMDİR?

Miss Turkey 14 numarası Sude Tanyıldız'dır. Miss Turkey 20 finalistinden biri olan Sude Tanyıldız, 23 yaşında Bilgi Üniversitesi Gastronomi ve mutfak sanatları bölümü mezunudur. Tanyıldız, 1.76 boyundadır.

MİSS TURKEY SUDE TANYILDIZ INSTAGRAM HESABI!

Miss Turkey 20 finalistinden biri olan Sude Tanyıldız, @sudetanyildiz kullanıcı adıyla 2.254 takipçisi bulunmaktadır.