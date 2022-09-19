Miss Turkey Şirin Abufaur kimdir? Şirin Abufaur kaç yaşında, nereli? Miss Turkey Şirin Abufaur Instagram hesabı!

Her yıl düzenlenen Miss Turkey yarışmasının 20 finalisti açıklandı. Finalistlerin arasında yer alan Şirin Abufaur'un hayatı merak konusu oldu. Peki, Şirin Abufaur kimdir? Miss Turkey finalisti Şirin Abufaur kaç yaşında, nereli? Şirin Abufaur Instagram hesabı!

Miss Turkey 2022'nin en iyi 20 finalisti açıklandı. Dün akşam yapılan ön elemede 100 kişi arasında seçilen isimler bir kez daha jüri karşısına çıkacak. Finalistlerin arasında yer alan Şirin Abufaur'un hayatı merak konusu oldu. Peki, Şirin Abufaur kimdir? Miss Turkey finalisti Şirin Abufaur kaç yaşında, nereli? Şirin Abufaur Instagram hesabı! Detaylar haberimizde…

MİSS TURKEY ŞİRİN ABUFAUR KİMDİR?

Miss Turkey 16 numarası Şirin Abufaur'dur. Miss Turkey 20 finalistinden biri olan Şirin Abufaur, 25 yaşında Namık Kemal Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Okulu mezunudur. Abufaur, 1.78 boyundadır.

MİSS TURKEY ŞİRİN ABUFAUR INSTAGRAM HESABI!

Miss Turkey finalistlerinden Şirin Abufaur, @sirinabufaur kullanıcı adıyla 2.976 takipçisi bulunmaktadır.