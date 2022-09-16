Miss Turkey Selver Mira Atagül kimdir? Selver Mira Atagül kaç yaşında, nereli? Miss Turkey Selver Mira Atagül Instagram hesabı!

Her yıl düzenlenen Miss Turkey yarışmasının 20 finalisti açıklandı. Finalistlerin arasında yer alan Selver Mira Atagül'un hayatı merak konusu oldu. Peki, Selver Mira Atagül kimdir? Miss Turkey finalisti Selver Mira Atagül kaç yaşında, nereli? Selver Mira Atagül Instagram hesabı!

Miss Turkey 2022'nin en iyi 20 finalisti açıklandı. Dün akşam yapılan ön elemede 100 kişi arasında seçilen isimler bir kez daha jüri karşısına çıkacak. Finalistlerin arasında yer alan Selver Mira Atagül'un hayatı merak konusu oldu. Peki, Selver Mira Atagül kimdir? Miss Turkey finalisti Selver Mira Atagül kaç yaşında, nereli? Selver Mira Atagül Instagram hesabı! Detaylar haberimizde…

MİSS TURKEY SELVER MİRA ATAGÜL KİMDİR?

2022 Miss Turkey 10 numarası Selver Mira Atagül'dür. Selver Mira Atagül, Marmara Üniversitesi Tekstil Mühendisliği Bölümü 3.sınıf öğrencisidir. 23 yaşındaki Selver Mira, 1.72 boyundadır.

MİSS TURKEY SELVER MİRA ATAGÜL İNSTAGRAM HESABI!

Miss Turkey 10 numarası Selver Mira Atagül'ün @miraatagul_ kullanıcıyla 112 bin takipçisi bulunmaktadır.