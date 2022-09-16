Miss Turkey Selin Erberk Gurdikyan kimdir? Selin Erberk Gurdikyan kaç yaşında, nereli? Miss Turkey Selin Erberk Gurdikyan Instagram hesabı!

Her yıl düzenlenen Miss Turkey yarışmasının 20 finalisti açıklandı. Finalistlerin arasında yer alan Selin Erberk Gurdikyan'un hayatı merak konusu oldu. Peki, Selin Erberk Gurdikyan kimdir? Miss Turkey finalisti Selin Erberk Gurdikyan kaç yaşında, nereli? Selin Erberk Gurdikyan Instagram hesabı!

Miss Turkey 2022'nin en iyi 20 finalisti açıklandı. Dün akşam yapılan ön elemede 100 kişi arasında seçilen isimler bir kez daha jüri karşısına çıkacak. Finalistlerin arasında yer alan Selin Erberk Gurdikyan'un hayatı merak konusu oldu. Peki, Selin Erberk Gurdikyan kimdir? Miss Turkey finalisti Selin Erberk Gurdikyan kaç yaşında, nereli? Selin Erberk Gurdikyan Instagram hesabı! Detaylar haberimizde…

SELİN ERBERK GURDİKYAN KİMDİR?

2022 Miss Turkey 8 numarası Selin Erberk Gurdikyan'dır. Selin Erberk, Florida Üniversitesi'nde Tıp Fakültesi son sınıf öğrencisidir. 23 yaşındaki Selin Erberk Gurdikyan, 1.78 boyundadır.

MİSS TURKEY SELİN ERBEK GURDİKYAN İNSTAGRAM HESABI!

Miss Turkey 8 numarası Selin Erbek Gurdiyan'ın @whereisselinn kullanıcı adıyla 2.304 takipçisi bulunmaktadır.