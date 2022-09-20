Merakla beklenen Miss Turkey 2022 için geri sayım başladı. Yarışmaya saatler kala Miss Turkey'de büyük ödülün ne olduğu merak konusu oldu. Peki, Miss Turkey ödül ne? Miss Turkey birincilik ödülü ne kadar? Miss Turkey ödülü kaç TL? İşte detaylar...

Her yıl düzenlenen Miss Turkey 2022'nin en iyi 20 finalisti geçtiğimiz günlerde açıklandı. Taç giyme törenine saatler kala Miss Turkey ödül ne? sorusu merak konusu oldu. Kullanıcılar, Miss Turkey birincilik ödülünü araştırmaya başladı. Peki, Miss Turkey ödül ne? Miss Turkey birincilik ödülü ne kadar? Miss Turkey ödülü kaç TL? Detaylar haberimizde...

MİSS TURKEY SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Miss Turkey 2022 güzellik yarışması 20 Eylül Salı günü saat 20.30'da Miss Turkey'in resmi YouTube kanalından canlı olarak yayınlanacak.

MİSS TURKEY JÜRİ ÜYELERİ KİM?

Miss Turkey 2022 jüri üyeleri arasında Demet Şener, Prof.Dr. Onur Erol, Pınar Altuğ Atacan, Neslişah Yılmaz, Sultan Tepe ve Gürhan Sayar yer alıyor.

MİSS TURKEY ÖDÜL NE?

Miss Turkey Organizasyonu, 1980 yılından beri "Miss World", "Miss Universe", "Miss Supranational" ve "Miss International" yarışmalarının Türkiye lisans sahibidir. Miss Turkey yarışması dereceye giren dört güzelini, ülkesini temsil etmek amacıyla dünyanın çeşitli yerlerinde düzenlenen bu yarışmalara göndermektedir. Dünya Güzeli seçilerek tarihe bir not düşenlerden bizimle paylaştığı tecrübeyi, başka profesyonel kariyerlere taşıyanlara kadar tüm Miss Turkey finalistleri günümüz Türk kadınının en değerli örneklerindendir.