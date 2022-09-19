Miss Turkey Nurten Ayten kimdir? Nurten Ayten kaç yaşında, nereli? Miss Turkey Nurten Ayten Instagram hesabı!

Her yıl düzenlenen Miss Turkey yarışmasının 20 finalisti açıklandı. Finalistlerin arasında yer alan Nurten Ayten'nin hayatı merak konusu oldu. Peki, Nurten Ayten kimdir? Miss Turkey finalisti Nurten Ayten kaç yaşında, nereli? Nurten Ayten Instagram hesabı!

Miss Turkey 2022'nin en iyi 20 finalisti açıklandı. Dün akşam yapılan ön elemede 100 kişi arasında seçilen isimler bir kez daha jüri karşısına çıkacak. Finalistlerin arasında yer alan Nurten Ayten'nin hayatı merak konusu oldu. Peki, Nurten Ayten kimdir? Miss Turkey finalisti Nurten Ayten kaç yaşında, nereli? Nurten Ayten Instagram hesabı! Detaylar haberimizde…

MİSS TURKEY NURTEN AYTEN KİMDİR?

Miss Turkey 13 numarası Nurten Ayten'dir. Nurten Ayten, 21 yaşında Uludağ Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü 4.sınıf öğrencisidir.

MİSS TURKEY NURTEN AYTEN INSTAGRAM HESABI!

Miss Turkey finalistlerinden Nurten Ayten, @nurten.aytenn kullanıcı adıyla 669 takipçisi bulunmaktadır.