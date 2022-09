Miss Turkey Nursena Say kimdir? Nursena Say kaç yaşında, nereli? Miss Turkey Nursena Say Instagram hesabı!

Her yıl düzenlenen Miss Turkey yarışmasının 20 finalisti açıklandı. Finalistlerin arasında yer alan Nursena Say'ın hayatı merak konusu oldu. Peki, Nursena Say kimdir? Miss Turkey finalisti Nursena Say kaç yaşında, nereli? Nursena Say Instagram hesabı!