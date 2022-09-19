Miss Turkey Nursena Say kimdir? Nursena Say kaç yaşında, nereli? Miss Turkey Nursena Say Instagram hesabı!

Her yıl düzenlenen Miss Turkey yarışmasının 20 finalisti açıklandı. Finalistlerin arasında yer alan Nursena Say'ın hayatı merak konusu oldu. Peki, Nursena Say kimdir? Miss Turkey finalisti Nursena Say kaç yaşında, nereli? Nursena Say Instagram hesabı!

Miss Turkey 2022'nin en iyi 20 finalisti açıklandı. Dün akşam yapılan ön elemede 100 kişi arasında seçilen isimler bir kez daha jüri karşısına çıkacak. Finalistlerin arasında yer alan Nursena Say'ın hayatı merak konusu oldu. Peki, Nursena Say kimdir? Miss Turkey finalisti Nursena Say kaç yaşında, nereli? Nursena Say Instagram hesabı! Detaylar haberimizde…

MİSS TURKEY NURSENA SAY KİMDİR?

Miss Turkey 19 numarası Nursena Say, 24 yaşındadır. Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Mimarlık bölümü mezunu Nursena Say, 1.80 boyundadır.

MİSS TURKEY NURSENA SAY İNSTAGRAM HESABI!

Miss Turkey finalistlerinden Nursena Say @nursenasay kullanıcı adıyla 16,3bin takipçisi bulunmaktadır.