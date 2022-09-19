Miss Turkey Nil Dizdar kimdir? Nil Dizdar kaç yaşında, nereli? Miss Turkey Nil Dizdar Instagram hesabı!

Her yıl düzenlenen Miss Turkey yarışmasının 20 finalisti açıklandı. Finalistlerin arasında yer alan Nil Dizdar'ın hayatı merak konusu oldu. Peki, Nil Dizdar kimdir? Miss Turkey finalisti Nil Dizdar kaç yaşında, nereli? Nil Dizdar Instagram hesabı!

Miss Turkey 2022'nin en iyi 20 finalisti açıklandı. Dün akşam yapılan ön elemede 100 kişi arasında seçilen isimler bir kez daha jüri karşısına çıkacak. Finalistlerin arasında yer alan Nil Dizdar'ın hayatı merak konusu oldu. Peki, Nil Dizdar kimdir? Miss Turkey finalisti Nil Dizdar kaç yaşında, nereli? Nil Dizdar Instagram hesabı! Detaylar haberimizde…

MİSS TURKEY NİL DİZDAR KİMDİR?

Miss Turkey 11 numarası Nil Dizdar, Yaşar Üniversitesi Müzik Bölümü Jazz Vokal 4.sınıf öğrencisidir. 22 yaşındaki Nil Dizdar, 1.74 boyundadır.

MİSS TURKEY NİL DİZDAR INSTAGRAM HESABI!

Miss Turkey Nil Dizdar'ın @nildizdarr kullanıcı adıyla 5.522 takipçisi bulunmaktadır.