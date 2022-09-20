Her yıl düzenlenen Miss Turkey 2022'nin en iyi 20 finalisti açıklanmasının ardından taç giyme töreni için geri sayım başladı. Peki, Miss Turkey nerede yapılıyor? Miss Turkey 2022 yarışması nerede gerçekleşiyor? İşte detaylar...

Türkiye'nin en güzel kızlarını seçmek adına düzenlenen ve bir gelenek haline gelen Miss Turkey yarışmasının bu yılki taç giyme töreni için geri sayım başladı. Sosyal medyada 20 finalistin fotoğraflarının paylaşılmasının ardından Miss Turkey nerede yapıldığı araştırılmaya başlandı. Peki, Miss Turkey nerede yapılıyor? Miss Turkey 2022 yarışması nerede gerçekleşiyor? Detaylar haberimizde...

MİSS TURKEY SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Miss Turkey 2022 güzellik yarışması 20 Eylül Salı günü saat 20.30'da Miss Turkey'in resmi YouTube kanalından canlı olarak yayınlanacak.

MİSS TURKEY JÜRİ ÜYELERİ KİM?

Miss Turkey 2022 jüri üyeleri arasında Demet Şener, Prof.Dr. Onur Erol, Pınar Altuğ Atacan, Neslişah Yılmaz, Sultan Tepe ve Gürhan Sayar yer alıyor.

MİSS TURKEY NEREDE YAPILIYOR?

Miss Turkey 2022 yarışmasının taç giyme töreni İstanbul'da lüks bir otelde gerçekleşecek.