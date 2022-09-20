Her yıl düzenlenen Miss Turkey yarışmasının 20 finalisti açıklandı. Finalistlerin açıklanmasının ardından Miss Turkey'in tarihçesi merak konusu oldu. Peki, Miss Turkey ne zamandan beri yapılır? Bu sene kaçıncı Miss Turkey yapılacak? Miss Turkey tarihçesi! İşte detaylar...

Türk sanat ve dizi dünyasına birçok yıldızı kazandırmasıyla bilinen Miss Turkey yarışmasının ne zamandan beri düzenlendiği merak konusu oldu. Kullanıcılar, Miss Turkey'in tarihçesini araştırmaya başladı. Peki, Miss Turkey ne zamandan beri yapılır? Bu sene kaçıncı Miss Turkey yapılacak? Miss Turkey tarihçesi! Detaylar haberimizde...

MİSS TURKEY NE ZAMANDAN BERİ YAPILIYOR?

Türkiye'nin en prestijli güzellik yarışması olan Miss Turkey tarihte ilk olarak 2 Eylül 1929'da dönem hükûmetinin de yardımı ile düzenlenmiştir. İlk Miss Turkey 1929 yılında yapılmış ve ilk unvan sahibi ise Feriha Tevfik olmuştur. Miss Turkey, 80'li yıllara kadar "Türkiye Güzellik Yarışması" olarak anıldı ve 1980 yılında tarihî bir değişiklik yapılarak ismini "Miss Turkey" olarak değiştirdi.Yarışma yeni ismini aldıktan sonra ilk kazanan kişi Fahriye Funda Aydoğdu oldu ve 1980 yılında "Miss Turkey" ismiyle yarışan ilk Miss World temsilcisi oldu.

MİSS TURKEY TARİHÇESİ!

Miss Turkey Türkiye'deki genç kızların katılımıyla düzenlenen millî bir güzellik yarışması organizasyonudur. Türk kadınının özelliklerini ve imajını dünyaya en güzel şekilde anlatma amacını taşır. Yarışmaya 18-27 yaşları arasında, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı, hiç evlenmemiş ve çocuğu olmamış genç kızlar katılabilir. Miss Turkey ilk olarak Cumhuriyet adlı ulusal gazete tarafından duyurulmuştur. 1980'den beri yarışmayı yürüten "Miss Turkey Organization"; Miss World, Miss Universe, Miss Supranational isimli yarışmaların Türkiye'deki lisans sahibidir. Miss Turkey'de dereceye giren ilk üç güzel, Türkiye'yi temsil etmek amacıyla dünyanın çeşitli yerlerinde düzenlenen bu uluslararası yarışmalara gönderilir. Tüm "Miss Turkey" finalistleri günümüz Türk kadınının en değerli örneklerindendir.

Yıllarca başarılar kazanan Miss Turkey, 2011 yılında birçok Latin ülkesine benzer bir televizyon formatı geliştirdi. Jüri ve konuk jüri tarafından yapılan elemeler sonrası seçilen yirmi finalist, haftalar boyu süren bir kamp hayatına girerek ülkemizi temsil edeceği uluslararası yarışmalar için hazırlanacaktı. 2011 yılından günümüze kadar olan süreçte hâlâ bu format uygulanmaktadır. 2015 yılına kadar TV kanallarında yayınlanan Miss Turkey, 2016 yılında organizasyonun aldığı "dijitalleşme" kararı ile Instagram, Snapchat, YouTube gibi sosyal medya kanalları üzerinden yayımlanmaya başladı. Yarışma, 1980 - 1990 yılları arasında Güneş, Sabah, Tercüman, Bulvar gibi çeşitli gazetelerin sponsorluğunda yapıldı. 1990 yılında Türkiye'de özel televizyon kanallarının kurulması ile Magic Box, Show TV, Kanal D, Star TV, NTV, CNBC-e, FOX gibi kanallar yarışmanın tanıtımını ve yayıncılığını üstlendi. Miss Turkey, günümüzde YouTube üzerinden yayınlanmaktadır.