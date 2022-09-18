Merakla beklenen Miss Turkey 2022'nin en iyi 20 finalistinin açıklanmasının ardından yarışma için geri sayım başladı. Finalistlerin paylaşılmasının ardından "Miss Turkey ne zaman yapılacak?" sorusu araştırılmaya başlandı. Taç giyme töreni İstanbul'da bir otel yapılacak Miss Turkey'in günü merak konusu oldu. Peki, Miss Turkey ne zaman yapılacak? Miss Turkey 2022 Finalistleri! İşte detaylar...

Her yıl düzenlenen Miss Turkey yarışmasının 20 finalisti geçtiğimiz gün açıklandı. 100 kişi arasından seçilen finalistler bir kez daha jüri karşısına geçecek. Seçilen en iyi 20 finalistin sosyal medyada paylaşılmasının ardından Miss Turkey'in ne zaman yapılacağı araştırılmaya başlandı. İstanbul'da bir otelde gerçekleşecek taç giyme töreni ile açıklanacak Miss Turkey'in günü merak konusu oldu. Peki, Miss Turkey ne zaman yapılacak? Miss Turkey 2022 Finalistleri! Detaylar haberimizde...

MİSS TURKEY NE ZAMAN YAPILACAK?

Miss Turkey 2022 büyük taç giyme töreni 20 Eylül Salı günü yapılacak. Miss Turkey resmi YouTube kanalında saat 20.30'da canlı olarak yayınlanacak.

MİSS TURKEY 2022 FİNALİSTLERİ

1-HANDE DENİZ ULUĞ

Miss Turkey 20 finalistinden biri olan Hande Deniz Uluğ, 1.85 boyunda, 21 yaşında ve Üsküdar Üniversitesi Reklamcılık, 4. sınıf öğrencisidir. Hande Deniz Uluğ'un @handeulug kullanıcı adıyla 3,372 takipçisi bulunmaktadır.

2-GİZEM KOŞAR

Miss Turkey 2022'nin finalistlerinden Gizem Koşar'ın boyu merak konusu oldu. Gizem Koşar, 1.81 boyundadır. Gizem Koşar, @giizemkosar kullanıcı adıyla 1.131 takipçisi bulunmaktadır.

3-DERYA ÇETİNKAYA

Miss Turkey 3 numarası Derya Çetinkaya'dır. Derya Çetinkaya 22 yaşında Vrije Üniversitesi'nde Hukuk 1.sınıf öğrencisidir. Çetinkaya, 1.77 boyundadır. Miss Turkey 3 numara Derya Çetinkaya'nın @derya.cetinkayaa kullanıcı adıyla 457 takipçisi bulunmaktadır.

4-ESİL KAYA

Miss Turkey 4 numarası Esil Kaya'dır. Esil Kaya 19 yaşında Beykent Üniversitesi'nde Tekstil ve Moda Tasarımı bölümünde 2. sınıf öğrencisidir. Miss Turkey 4 numara Esil Kaya'nın @esiilkaya kullanıcı adıyla 1.571 takipçisi bulunmaktadır.

5- ALEYNA ŞİRİN

Miss Turkey 5 numarası Aleyna Şirin'dir. Aleyna Şirin, 21 yaşında Özyeğin Üniversitesi'nde İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı bölümü 2. sınıf öğrencisidir. Aleyna Şirin'in boyu 1.76 cm'dir.

6-İREM SU KAHRAMANTÜRK

Miss Turkey 6 numarası İrem Su Kahramantürk'dür. İrem Su 20 yaşında Samsun Özel Takev Anadolu Lisesi mezunudur. Kahramantürk, 1.79 boyundadır.

7-İLAYDA ÜSTÜN

2022 Miss Turkey'in 7 numarası İlayda Üstün'dür. İlayda Üstün, Kadir Has Üniversitesi Reklamcılık bölümü 4.sınıf öğrencisidir. 23 yaşındaki İlayda Üstün 1.78 boyundadır.

8-SELİN ERBERK GURDIKYAN

2022 Miss Turkey 8 numarası Selin Erberk Gurdikyan'dır. Selin Erberk, Florida Üniversitesi'nde Tıp Fakültesi son sınıf öğrencisidir. 23 yaşındaki Selin Erberk Gurdikyan, 1.78 boyundadır.

9-İPEK ARSU

2022 Miss Turkey 9 numarası İpek Arsu'dur. İpek Arsu, Akdeniz Üniversitesi Büro Yönetimi ve Yöneti Asistanlığı mezunudur. 20 yaşında olan İpek Arsu, 1.73 boyundadır.

10-SELVER MİRA ATAGÜL

2022 Miss Turkey 10 numarası Selver Mira Atagül'dür. Selver Mira Atagül, Marmara Üniversitesi Tekstil Mühendisliği Bölümü 3.sınıf öğrencisidir. 23 yaşındaki Selver Mira, 1.72 boyundadır.

11-NİL DİZDAR

2022 Miss Turkey 11 numarası Nil Dizdar'dır. Nil Dizdar, Yaşar Üniversitesi Müzik Bölümü Jazz Vokal 4.sınıf öğrencisidir. 22 yaşındaki Nil Dizdar, 1.74 boyundadır.

12-TUANA KURT

13-NURTEN AYTEN

14-SUDE TANYILDIZ

15-ZEYNEP ELİF ÖZAL

16-ŞİRİN ABUFAUR

17-ECE AYDEMİR

18-BERFİN ANT

19-NURSENA SAY