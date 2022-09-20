Türk sanat ve dizi dünyasına birçok yıldızı kazandırmasıyla bilinen Miss Turkey yarışması için geri sayım başladı. Her yıl düzenlenen Miss Turkey heyecanla bekleniyor. Kullanıcılar, Miss Turkey'in ne zaman başlayacağını araştırmaya başladı. Peki, Miss Turkey ne zaman, saat kaçta? Miss Turkey 2022 hangi kanalda? İşte detaylar...

Türkiye'nin en prestijli güzellik yarışması olan Miss Turkey için geri sayım başladı. Türk sanat ve dizi dünyasına birçok yıldızı kazandırmasıyla bilinen Miss Turkey yarışmasının saat kaçta başlayacağı araştırılmaya başlandı. Miss Turkey ne zaman, saat kaçta? sorusu merak konusu. Peki, Miss Turkey ne zaman, saat kaçta? Miss Turkey 2022 hangi kanalda? Detaylar haberimizde...

MİSS TURKEY JÜRİ ÜYELERİ KİM?

Miss Turkey 2022 jüri üyeleri arasında Demet Şener, Prof.Dr. Onur Erol, Pınar Altuğ Atacan, Neslişah Yılmaz, Sultan Tepe ve Gürhan Sayar yer alıyor.

MİSS TURKEY TARİHÇESİ NEDİR?

Türkiye'nin en prestijli güzellik yarışması olan Miss Turkey tarihte ilk olarak 2 Eylül 1929'da dönem hükûmetinin de yardımı ile düzenlenmiştir. İlk Miss Turkey 1929 yılında yapılmış ve ilk unvan sahibi ise Feriha Tevfik olmuştur. Miss Turkey, 80'li yıllara kadar "Türkiye Güzellik Yarışması" olarak anıldı ve 1980 yılında tarihî bir değişiklik yapılarak ismini "Miss Turkey" olarak değiştirdi.Yarışma yeni ismini aldıktan sonra ilk kazanan kişi Fahriye Funda Aydoğdu oldu ve 1980 yılında "Miss Turkey" ismiyle yarışan ilk Miss World temsilcisi oldu.

MİSS TURKEY NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Miss Turkey 2022 güzellik yarışması 20 Eylül Salı günü saat 20.30'da gerçekleşecek.

MİSS TURKEY NASIL İZLENİR?

Heyecanla beklenen güzellik yarışması Miss Turkey'in resmi YouTube kanalından canlı olarak yayınlanacak. Saat 20.30'da Miss Turkey'in YouTube kanalına girerek canlı yayın izlenebilecek. Yarışma başladığında haberimizin içinde izleme linki yer alacaktır.

Yarışmayı izlemek için MİSS TURKEY CANLI İZLE yazısına tıklayınız.



