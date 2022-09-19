Miss Turkey Merve Yıldırım kimdir? Merve Yıldırım kaç yaşında, nereli? Miss Turkey Merve Yıldırım Instagram hesabı!

Her yıl düzenlenen Miss Turkey yarışmasının 20 finalisti açıklandı. Finalistlerin arasında yer alan Merve Yıldırım'ın hayatı merak konusu oldu. Peki, Merve Yıldırım kimdir? Miss Turkey finalisti Merve Yıldırım kaç yaşında, nereli? Merve Yıldırım Instagram hesabı!

Miss Turkey 2022'nin en iyi 20 finalisti açıklandı. Dün akşam yapılan ön elemede 100 kişi arasında seçilen isimler bir kez daha jüri karşısına çıkacak. Finalistlerin arasında yer alan Merve Yıldırım'un hayatı merak konusu oldu. Peki, Merve Yıldırım kimdir? Miss Turkey finalisti Merve Yıldırım kaç yaşında, nereli? Merve Yıldırım Instagram hesabı! Detaylar haberimizde…

MİSS TURKEY MERVE YILDIRIM KİMDİR?

Miss Turkey 20 numarası Merve Yıldırım 24 yaşındadır. Beykent Üniversitesi Sinema ve Televizyon bölümü 4.sınıf öğrencisi olan Merve Yıldırım 1.84 boyundadır.

MİSS TURKEY MERVE YILDIRIM İNSTAGRAM HESABI!

Miss Turkey finalistlerinden olan Merve Yıldırım, @ merveeyildirm 4.858 takipçisi bulunmaktadır.