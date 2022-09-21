Türkiye'de geniş bir kesim tarafından takip edilen Miss Turkey yarışmasında derecelendirmeler belli oldu. Merakla takip edilen Miss Turkey 2022 final elemelerinin sonuçları araştırılıyor. Miss Turkey yarışmasında kimin birinci olduğu merak konusu oldu. Peki, Miss Turkey kim birinci oldu? Miss Turkey 2022 güzeli kim? İşte detaylar...

Türkiye'de özellikle magazin otoriterleri ve dizi-film sektörü tarafından merakla takip edilen Miss Turkey 2022 final elemelerinin sonuçları geçtiğimiz akşam belli oldu. Türkiye'nin en prestijli güzellik yarışması olan Miss Turkey'in eleme sonuçları merak konusu oldu. Kullanıcılar, Miss Turkey yarışmasında kimin birinci olduğunu araştırıyor. Peki, Miss Turkey kim birinci oldu? Miss Turkey 2022 güzeli kim? Detaylar haberimizde...

MİSS TURKEY FİNALİSTLERİ!

21 yaşındaki Aleyna Şirin Miss Turkey Universe güzeli seçilerek ikinci, 1984 yılında Miss Europe'yi kazanan Neşe Erberk'in 23 yaşındaki kızı Selin Erberk Gurdikyan ise üçüncü olmuştur.

MİSS TURKEY KİM BİRİNCİ OLDU?

Miss Turkey 2022 final gecesinde gerçekleşen oylama sonrasında 19 numara ile yarışan Nursena Say, Türkiye'nin en güzel kızı unvanını elde etti.

MİSS TURKEY TARİHÇESİ NEDİR?

Türkiye'nin en prestijli güzellik yarışması olan Miss Turkey tarihte ilk olarak 2 Eylül 1929'da dönem hükûmetinin de yardımı ile düzenlenmiştir. İlk Miss Turkey 1929 yılında yapılmış ve ilk unvan sahibi ise Feriha Tevfik olmuştur. Miss Turkey, 80'li yıllara kadar "Türkiye Güzellik Yarışması" olarak anıldı ve 1980 yılında tarihî bir değişiklik yapılarak ismini "Miss Turkey" olarak değiştirdi.Yarışma yeni ismini aldıktan sonra ilk kazanan kişi Fahriye Funda Aydoğdu oldu ve 1980 yılında "Miss Turkey" ismiyle yarışan ilk Miss World temsilcisi oldu.