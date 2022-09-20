Türkiye'nin en prestijli güzellik yarışması olan Miss Turkey'in jüri üyeleri açıklandı. Kullanıcılar, Miss Turkey 2022'nin jüri üyelerini araştırmaya başlandı. Miss Turkey jürisi olan Tan Sağtürk'ün hayatı merak konusu oldu. Peki, Miss Turkey jürisi Tan Sağtürk kimdir? Tan Sağtürk hayatı ve biyografisi!

Her yıl düzenlenen Miss Turkey 2022'nin jüri üyeleri belli oldu. Geçtiğimiz gün yapılan ön elemede 100 kişi arasında seçilen isimler bir kez daha jüri karşısına çıkacak. Jüri üyeleri arasında yer alan Tan Sağtürk'ün hayatı merak konusu oldu. Peki, Miss Turkey jürisi Tan Sağtürk kimdir? Tan Sağtürk hayatı ve biyografisi! Detaylar haberimizde...

MİSS TURKEY JÜRİSİ TAN SAĞTÜRK KİMDİR?

Tan Sağtürk, 14 Temmuz 1969 tarihinde İzmir'e gelmiştir. Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı Yüksek Bale Bölümü mezunudur. Fransız Genç Balesi Le Jeune Ballet De France, Fransız Devlet Balesi Ballet National De France Baş dansçısı, İstanbul Devlet Opera ve Balesi baş dansçılığı, Diyarbakır, Mardin, Gaziantep, Kayseri, İstanbul, Ankara, İzmir, Kıbrıs Bale ve Dans okulları kurucusudur. Tan Sağtürk Bale ve Dans Eğitim Merkezi'ni açarak baleyi geniş kitlelere sevdirdi. Fransız Devlet Balesine yapılmış Soude-ve Je ne Regrette Rien (Edit Piaf) adlı yapıtı bulunmaktadır.

Antalya ve İzmir Devlet Opera ve Balesinde koreografisini yaptığı "Kalp Sesi Projesi" adlı yapıtı sahnelendirdi. FOX'ta yayımlanan Bez Bebek adlı dizide Hakan karakterini canlandırdı ve TV reklamlarında rol almıştır. Aynı zamanda Göztepe taraftarıdır.