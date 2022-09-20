Türkiye'nin en prestijli güzellik yarışması olan Miss Turkey'in jüri üyeleri açıklandı. Kullanıcılar, Miss Turkey 2022'nin jüri üyelerini araştırmaya başlandı. Miss Turkey jürisi olan Sultan Tepe'ün hayatı merak konusu oldu. Peki, Miss Turkey jürisi Sultan Tepe kimdir? Sultan Tepe hayatı ve biyografisi!

Her yıl düzenlenen Miss Turkey 2022'nin jüri üyeleri belli oldu. Geçtiğimiz gün yapılan ön elemede 100 kişi arasında seçilen isimler bir kez daha jüri karşısına çıkacak. Jüri üyeleri arasında yer alan Sultan Tepe'ün hayatı merak konusu oldu. Peki, Miss Turkey jürisi Sultan Tepe kimdir? Sultan Tepe hayatı ve biyografisi! Detaylar haberimizde...

MİSS TURKEY JÜRİSİ SULTAN TEPE KİMDİR?

1966 Niğde doğumlu olan Sultan Tepe 1984 yılında Çamlıca Kız Lisesi'ni, ardından da ODTÜ Elektrik-Elektronik Mühendisliği Fakültesini bitirdi. 1990 yılında iş hayatına atılan Tepe 1995'ten buyana Teknik tekstiller için nitelikli ve fonksiyonel İplikler üretiminde faaliyet gösteren Tepar Tekstil San. ve Tic. A.Ş.'nin Yönetim Kurulu Başkanı olarak çalışmalarına devam etmektedir.

Evli ve iki çocuk annesi olan Tepe, İTHİB ( İstanbul Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçı Birliği ) Yönetim Kurulu Üyeliği, İSO 7.Gurup Meclis Üyeliği ve İSO Yönetim kurulu görevlerinin yanı sıra TOBB İstanbul Kadın Girişimciler İcra Kurulu ve Fenerbahçe Kulübü üyesi olup, İngilizce bilmektedir.