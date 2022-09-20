Türkiye'nin en prestijli güzellik yarışması olan Miss Turkey'in jüri üyeleri açıklandı. Kullanıcılar, Miss Turkey 2022'nin jüri üyelerini araştırmaya başlandı. Miss Turkey jürisi olan Pınar Altuğ Atacan'ın hayatı merak konusu oldu. Peki, Miss Turkey jürisi Pınar Altuğ Atacan kimdir? Pınar Altuğ Atacan hayatı ve biyografisi!

Her yıl düzenlenen Miss Turkey 2022'nin jüri üyeleri belli oldu. Geçtiğimiz gün yapılan ön elemede 100 kişi arasında seçilen isimler bir kez daha jüri karşısına çıkacak. Jüri üyeleri arasında yer alan Pınar Altuğ Atacan'ın hayatı merak konusu oldu. Peki, Miss Turkey jürisi Pınar Altuğ Atacan kimdir? Pınar Altuğ Atacan hayatı ve biyografisi! Detaylar haberimizde...

MİSS TURKEY JÜRİSİ PINAR ALTUĞ ATACAN KİMDİR?

Pınar Altuğ Atacan, 2 Eylül 1974 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelmiştir. Saint Benoît Fransız Lisesi'nde okudu. Lisedeyken mankenlik yapmaya başladı. 1994 yılında Miss Turkey seçilen Altuğ, 1997 senesinde girdiği İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi İşletme bölümünündeki eğitimini yarıda bıraktı. 1995 yılında televizyon hayatı başladı. 1995-1998 yılları arasında çeşitli magazin programlarında sunuculuk yaptı. 1999'da Pınar'ın Yemek Zevki adlı programı yapmaya başladı ve hemen ardından da mankenliğe veda etti.

2000 yılında Kurt Kapanı adlı dizide rol almaya başladı. Ardından Çocuklar Duymasın, Omuz Omuza, Davetsiz Misafir, İlk Aşkım ve Aile Reisi dizilerinde de rol aldı. 2003 yılında Pınar'ın Mutfağından adlı yemek kitabını çıkarttı. 2004 ile 2006 yılları arasında Türkiye'nin Yıldızları programını sundu. 2010'da ise Çocuklar Duymasın'ın yeni versiyonunda rol almıştır.

2000 yılında Umut Elçioğlu ile evlendi ve olaylı şekilde boşandı. 2008 yılından beri Yağmur Atacan ile evlidir. 27 Ocak 2009 tarihinde Su adını verdikleri kızları oldu.