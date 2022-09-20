Türkiye'nin en prestijli güzellik yarışması olan Miss Turkey'in jüri üyeleri açıklandı. Kullanıcılar, Miss Turkey 2022'nin jüri üyelerini araştırmaya başlandı. Miss Turkey jürisi olan Onur Erol'un hayatı merak konusu oldu. Peki, Miss Turkey jürisi Onur Erol kimdir? Onur Erol hayatı ve biyografisi!

Her yıl düzenlenen Miss Turkey 2022'nin jüri üyeleri belli oldu. Geçtiğimiz gün yapılan ön elemede 100 kişi arasında seçilen isimler bir kez daha jüri karşısına çıkacak. Jüri üyeleri arasında yer alan Onur Erol'un hayatı merak konusu oldu. Peki, Miss Turkey jürisi Onur Erol kimdir? Onur Erol hayatı ve biyografisi! Detaylar haberimizde...

MİSS TURKEY JÜRİSİ ONUR EROL KİMDİR?

Dr.Onur Erol, Söke'de dünyaya gelmiştir. Orta ve lise eğitimini İstanbul Saint Joseph Lisesi'nde tamamlayan, Erol daha sonra 1965 yılında Tıp Fakültesi'ni bitirmiştir. Aynı yıl Hacettepe Üniversitesi'nde Genel Cerrahi ihtisasına başlamış, bunu tamamladıktan sonra 1969'da Plastik Cerrahi ihtisasına başlayıp 1971 yılında "Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi" dalında uzman olmuştur. 1974 yılında aynı üniversitede Plastik Cerrahi Doçenti ünvanını kazanmış, Plastik Cerrahide yeni bir buluş olan doçentlik tezi, 1975 yılında uluslararası yarışmada "Genç Bilimadamı" sıralamasında şeref ödülüne layık görülmüştür.

Prof. Onur Erol, 1985 yılından 2006 senesine kadar, Amerikan Hastanesi Plastik Cerrahi Departman Şefi olarak görev almıştır. 1999-2006 yılları arasında Kadir Has Üniversitesi Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Anabilim Dalı Başkanı olarak görev yapmıştır. 2006 - 2009 yılları arasında ise, İstanbul Bilim Üniversitesi Tıp Fakültesi Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Anabilim Dalı Başkanı olarak çalışmıştır.

Prof. Dr.Onur Erol, gelişmiş bilim adamı ve kaliteli Plastik Cerrah yetiştirmek için, ihtisasını tamamlamış, 33 Plastik cerraha ihtisas sonrası eğitimi vermiştir ve vermektedir.