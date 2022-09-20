Türkiye'nin en prestijli güzellik yarışması olan Miss Turkey'in jüri üyeleri açıklandı. Kullanıcılar, Miss Turkey 2022'nin jüri üyelerini araştırmaya başlandı. Miss Turkey jürisi olan Neslişah Yılmaz'ın hayatı merak konusu oldu. Peki, Miss Turkey jürisi Neslişah Yılmaz kimdir? Neslişah Yılmaz hayatı ve biyografisi!

Her yıl düzenlenen Miss Turkey 2022'nin jüri üyeleri belli oldu. Geçtiğimiz gün yapılan ön elemede 100 kişi arasında seçilen isimler bir kez daha jüri karşısına çıkacak. Jüri üyeleri arasında yer alan Neslişah Yılmaz'ın hayatı merak konusu oldu. Peki, Miss Turkey jürisi Neslişah Yılmaz kimdir? Neslişah Yılmaz hayatı ve biyografisi! Detaylar haberimizde...

MİSS TURKEY JÜRİSİ NESLİŞAH YILMAZ KİMDİR?

Miss Turkey 2022 jüri üyeleri arasında Neslişah Yılmaz yer almaktadır. Neslişah Yılmaz, özel tasarımları ile ön plana çıkan ve başarılı projelere imza atan Barrus London markasının baş tasarımcısıdır.