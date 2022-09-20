Merakla beklenen Miss Turkey 2022 için geri sayım başladı. Yarışmaya saatler kala Miss Turkey'in nasıl izleneceği araştırılmaya başlandı. Miss Turkey İzle! 20 Ekim 2022 Miss Turkey CANLI şifresiz izleme linki

Türk sanat ve dizi dünyasına birçok yıldızı kazandırmasıyla bilinen Miss Turkey yarışmasının bu yılki taç giyme töreni için geri sayım başladı. Yarışmaya saatler kala Miss Turkey'in nasıl izleneceği araştırılmaya başlandı. Miss Turkey İzle! 20 Ekim 2022 Miss Turkey CANLI şifresiz izleme linki! Detaylar haberimizde...

MİSS TURKEY JÜRİ ÜYELERİ KİM?

Miss Turkey 2022 jüri üyeleri arasında Demet Şener, Prof.Dr. Onur Erol, Pınar Altuğ Atacan, Neslişah Yılmaz, Sultan Tepe ve Gürhan Sayar yer alıyor.

MİSS TURKEY NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Miss Turkey 2022 güzellik yarışması 20 Eylül Salı günü saat 20.30'da gerçekleşecek.

MİSS TURKEY NASIL İZLENİR?

Heyecanla beklenen güzellik yarışması Miss Turkey'in resmi YouTube kanalından canlı olarak yayınlanacak. Saat 20.30'da Miss Turkey'in YouTube kanalına girerek canlı yayın izlenebilecek. Yarışma başladığında haberimizin içinde izleme linki yer alacaktır.

MİSS TURKEY İZLE!

Miss Turkey yarışması başladığında haberimizin içinde izleme linki yer alacaktır.

Yarışmayı canlı izlemek için MİSS TURKEY CANLI İZLE yazısına tıklayınız.