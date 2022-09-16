Her yıl düzenlenen Miss Turkey yarışmasının 20 finalisti açıklandı. Finalistlerin arasında yer alan İrem Su Kahramantürk'un hayatı merak konusu oldu. Peki, Miss Turkey İrem Su Kahramantürk kimdir? İrem Su Kahramantürk kaç yaşında, nereli? Miss Turkey İrem Su Kahramantürk Instagram hesabı!

Miss Turkey 2022'nin en iyi 20 finalisti açıklandı. Dün akşam yapılan ön elemede 100 kişi arasında seçilen isimler bir kez daha jüri karşısına çıkacak. Finalistlerin arasında yer alan İrem Su Kahramantürk'ün hayatı merak konusu oldu. Peki, Miss Turkey İrem Su Kahramantürk kimdir? İrem Su Kahramantürk kaç yaşında, nereli? Miss Turkey İrem Su Kahramantürk Instagram hesabı! Detaylar haberimizde…

MİSS TURKEY İREM SU KAHRAMANTÜRK KİMDİR?

2022 Miss Turkey yarışmasının 6 numarası İrem Su Kahramantürk'dür. 20 yaşındaki İrem Su, 1.79 boyundadır. Samsun Özel Takev Anadolu Lisesi'nden mezun olmuştur. Çektiği TikTok videolarıyla adından söz ettirmektedir.

MİSS TURKEY İREM SU KAHRAMANTÜRK INSTAGRAM HESABI!

İrem Su Kahramantürk, @iremsuhrmntrk kullanıcı adıyla 26,6 bin takipçisi bulunmaktadır.