Miss Turkey İpek Arsu kimdir? İpek Arsu kaç yaşında, nereli? Miss Turkey İpek Arsu Instagram hesabı!

Her yıl düzenlenen Miss Turkey yarışmasının 20 finalisti açıklandı. Finalistlerin arasında yer alan İpek Arsu'un hayatı merak konusu oldu. Peki, İpek Arsu kimdir? Miss Turkey finalisti İpek Arsu kaç yaşında, nereli? İpek Arsu Instagram hesabı!

Miss Turkey 2022'nin en iyi 20 finalisti açıklandı. Dün akşam yapılan ön elemede 100 kişi arasında seçilen isimler bir kez daha jüri karşısına çıkacak. Finalistlerin arasında yer alan İpek Arsu'un hayatı merak konusu oldu. Peki, İpek Arsu kimdir? Miss Turkey finalisti İpek Arsu kaç yaşında, nereli? İpek Arsu Instagram hesabı! Detaylar haberimizde…

MİSS TURKEY İPEK ARSU KİMDİR?

2022 Miss Turkey 9 numarası İpek Arsu'dur. İpek Arsu, Akdeniz Üniversitesi Büro Yönetimi ve Yöneti Asistanlığı mezunudur. 20 yaşında olan İpek Arsu, 1.73 boyundadır.

MİSS TURKEY İPEK ARSU İNSTAGRAM HESABI!

Miss Turkey 9 numara İpek Arsu'nun, @_ipekarsu kullanıcı adıyla 980 takipçisi bulunmaktadır.