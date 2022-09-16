Miss Turkey İlayda Üstün kimdir? İlayda Üstün kaç yaşında, nereli? Miss Turkey İlayda Üstün Instagram hesabı!

Her yıl düzenlenen Miss Turkey yarışmasının 20 finalisti açıklandı. Finalistlerin arasında yer alan İlayda Üstün'un hayatı merak konusu oldu. Peki, İlayda Üstün kimdir? Miss Turkey finalisti İlayda Üstün kaç yaşında, nereli? İlayda Üstün Instagram hesabı!

Miss Turkey 2022'nin en iyi 20 finalisti açıklandı. Dün akşam yapılan ön elemede 100 kişi arasında seçilen isimler bir kez daha jüri karşısına çıkacak. Finalistlerin arasında yer alan İlayda Üstün'un hayatı merak konusu oldu. Peki, İlayda Üstün kimdir? Miss Turkey finalisti İlayda Üstün kaç yaşında, nereli? İlayda Üstün Instagram hesabı! Detaylar haberimizde…

MİSS TURKEY İLAYDA ÜSTÜN KİMDİR?

2022 Miss Turkey'in 7 numarası İlayda Üstün'dür. İlayda Üstün, Kadir Has Üniversitesi Reklamcılık bölümü 4.sınıf öğrencisidir. 23 yaşındaki İlayda Üstün 1.78 boyundadır.

MİSS TURKEY İLAYDA ÜSTÜN İNSTAGRAM HESABI!

Miss Turkey 7 numara İlayda Üstün'ün @ustunnnilayda kullanıcı adıyla 1.009 takipçisi bulunmaktadır.